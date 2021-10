Do sprinterské Ceny společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. (II. kat., 1100 m) vysílá trenér Zdeno Koplík dvojici, která dokáže bodovat i v jedničkových dostizích. Ultimate Fight (Foret) před čtyřmi lety dokonce ovládl EJC Million, ale ne vždy mu dostih sedne a posledními výsledky z Francii nezaujme. Na Manollu (Koplík) je naopak spoleh. Na tabuli se vešla i v posledních dvou edicích tradičního sprinterského vrcholu, tedy Svatováclavské ceny. Jedničkovými vítězi jsou desetiletý veterán Lexceed (Verner) a Mollys Best (Filipová), který naposled zvítězil před Corstonem (Musialová) ve dvojkovém handicapu.

Z trojice zmíněných vrcholů rovinového programu přijde jako první na řadu handicapová Cena společnosti Tipsport (II. kat., 1850 m). Ve vyrovnaném poli se nachází čtveřice koní, kteří už letos ve dvojkových handicapech zvítězili. Všichni se utkali před měsícem v Chuchli, kde uspěl bělouš Pace Man (Šafář), ale díky změně váhových poměrů to tentokrát může být jinak. Pozornost poutá také Sea The Night (Foret), který po dvou úspěchách o kategorii níže zaútočí na hattrick.

Dlouhých 12 délek na ni tehdy ztrácel druhý Kmotr (Čmiel), takže z dua trenérky Heleny Vocáskové vypadá jako lepší šance Giannina (Kratochvíl), která dle očekávání nenašla soupeře při překážkové premiéře ve Slušovicích. Šestičlenné pole doplňuje dvojice italských vítězů trenéra Josefa Váni staršího. Jedničkou by mezi mini měl být Quartius (Velek), když Boule de Neige (Orčinskij) posledně mezi kvalitnější konkurencí neuspěl.

Vedle Roncala je teprve čtyřletý rovněž Ho My God (Vyhnálek). Svěřenec Dalibora Töröka sice dosud absolvoval jen dva starty v nižších kategoriích, ale v Karlových Varech triumfoval s převahou více jak 20 délek. Jeho šance porostou s měkkou dráhou. Na medailové pořadí aspiruje také Nel (Myška), který v červnu prohrál v Pardubicích jen s kvalitním Arkalonem. První překážkové zkušenosti letos sbírají také v Pardubicích dvakrát třetí Dancing Blood (Matuský) a ve slabším srpnovém dostihu vítězný Salasaman (Velek). Roli outsidera zaujímá ve Zlatém poháru poslední Beau Fixe (Duchene).

