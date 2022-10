Dvojici koní do dostihu chystá trenér Josef Váňa mladší, když jako ten lepší se jeví Sternkranz. Ten dokáže bodovat i v těžkých dostizích ve Francii, kde předloni dokonce ovládl prestižní Quinté handicap, a v Česku své kvality dokázal dvojicí triumfů v chuchelském Zlatém poháru EŽ Praha. Před měsícem ho dokonce ovládl s náskokem více než dvacet délek. Do jeho sedla se stejně jako tehdy vyhoupne žokej Josef Bartoš.

Velkými úspěchy se může pochlubit rovněž Stuke (ž. Matuský). Svěřenec Radka Holčáka je totiž dvojnásobným Gr.1 vítězem z Itálie. V létě se ale na dráhu vrátil po bezmála roční pauze a ve Zlatém poháru EŽ Praha se Sternkranzem jasně prohrál.

Největším soupeřem pro výše uvedeného favorita tak může být Daliborem Törökem připravovaný Ho My God (ž. Claudic). Ten sice ve větších dostizích dosud nebodoval, ale poslední dva starty proměnil ve vítězství. Minule na jeho štítě skončil i Popinjay (ž. Myška).

Ze sedmičlenné sestavy zasluhuje zmínku také obhájce vítězství Foudre d’Allier (Borč), který ale letos absolvoval jen jeden negativní start a pod trenérkou Jirčákovou se představí poprvé.

Lesk křišťálu

Také v proutěnkářském Křišťálovém poháru města Pardubic (NL, 3400 m) se o podíly z celkové dotace 300.000 střetne sedmička.

O první pardubické vítězství bude usilovat Dominique. Svěřenec Pavla Tůmy sice už v Pardubicích dvakrát odskakoval v pozici desetinového favorita. V loňské Stříbrné trofeji upadl na posledním skoku a v červnovém Zlatém poháru skončil třetí. V jeho sedle nahrazuje zraněného Jana Faltejska Jan Odložil.

Trenér Josef Váňa mladší do dostihu chystá Capivariho (ž. Bartoš). Ten už sice není v takové formě, jako když předloni zvítězil ve Zlatém poháru EŽ Praha, nicméně v jeho letošní edici skončil druhý. Tcheque King (ž. Claudic) podobně jako stájový kolega Ho My God patří k nastupující generaci. Je totiž teprve čtyřletý a v září vstoupil do sezóny suverénním vítězstvím nad chuchelskými proutěnkami. Vysokou třídu ukázal na rovinách, když finišoval druhý v Českém derby. První český start absolvuje Lubošem Urbánkem připravovaný Folburg de Palma (ž. Matuský).

Zlatá spona do hřívy…

Jednoznačného favorita má Zlatá spona tříletých BICZ holding 2022 (I. kat., 3200 m), tedy vrchol sezony pro tříleté proutěnkáře.

Pavlem Tůmou připravovaný Fort Medoc (ž. Matuský) totiž oba životní starty absolvoval nad pardubickými proutěnkami a zatím nenašel rovnocenného soupeře.

Startovní pole přitom z velké části tvoří koně, kteří už skončili na jeho štítě. Druhý za ním v září skončil La Salinero (ž. Velek) a třetí Nanamixa (ž. Claudic). Narušit zopakování pořadí na prvních třech místech se bude snažit Conspirationist (Vyhnálek). Svěřence Luboše Urbánka sice čeká překážková premiéra, ale před týdnem zvítězil v supervytrvalecké rovině v Lysé nad Labem.

Vytrvalci v akci

Kvalitně je obsazena také trojice rovinových dostihů, které se odběhnou na úvod programu.

Jedná se totiž o dostihy II. kategorie, přičemž na jejich start se postaví řada koní, kteří sbírali úspěchy i na nejvyšší scéně. Nejpočetněji je obsazena vytrvalecká Cena společnosti ProCare Medical – Memoriál am. MUDr. Milana Poláka (2480 m), v níž si pozornost bezpochyby zaslouží Nordstrand (ž. Foret). Svěřenec Josefa Váni staršího absolvuje českou premiéru a na dráze se přes rok neukázal, ovšem na výborné výsledky dosáhl v Německu. Vždyť loni skočil šestý v tamním derby. Jeho soupeři budou například další rekonvalescent Carlo Biraghi (ž. Laube), který loni zvítězil v bratislavském Zlatém poháru, a pátá z letošního St Legeru Cat’s Agility (ž. Hrouda).