Přes veškeré obavy se hrálo za téměř ideálního volejbalového počasí.

Turnaj po dvanáct družstev z celé republiky byl jednou z prvních akcí zorganizovaných po uvolnění vládních omezení. Na poslední chvíli se jeden z účastníků odhlásil, tudíž si zahrály i domácí mladší žákyně a pardubický Sokol tak měl v bojích trojnásobné zastoupení.

Každý z týmů sehrál minimálně pět utkání a bojovalo se do „posledního dechu“ o každou příčku. První pozici obsadila děvčata z nejvzdálenějšího Sokola Frýdek-Místek.

TUHÝ BOJ S VÍTĚZKAMI

Z domácích týmů se podle očekávání vedlo nejlépe áčku, které v základní skupině porazilo Sokol Bedřichov C 2:0, podlehlo v tie breaku Sokolu Chlumec nad Cidlinou 1:2, v prvním mezikole zdolalo kamarádky z pardubického béčka a v rozhodující fázi turnaje o postup do nejlepší čtyřky narazilo na budoucí vítězky. V tomto zápase předvedla pardubická sestava (Anežka Hlavatá, Zuzana Holešínská, Johana Stibůrková, Eliška Ludvíková, Barbora Noháčková, Terezie Kovářová a Kristýna Uhlíková svůj nejlepší výkon celého dne, a to zvláště ve druhém setu (24:26). Po tuhém boji a dramatické koncovce ovšem podlehla 0:2 a v další fázi turnaje úspěšně bojovala o páté místo, když porazila Sokol Havlíčkův Brod B a Sokol Mnichovo Hradiště shodně poměrem 2:0. Zbývající pardubické týmy spolu bojovaly o konečnou jedenáctou pozici.

Celý turnaj se konal za podpory České obce sokolské a magistrátu města Pardubic. Mladé volejbalistky navštívila dokonce televize, reportáž by měla být zařazena do vysílání ČT Sport tuto sobotu 13. června.

Pořadí turnaje

1. Sokol Frýdek-Místek

2. Sokol Bedřichov A

3. Sokol Chlumec nad Cidlinou

4. Sokol Havlíčkův Brod A

5. Sokol Pardubice A

6. Sokol Mnichovo Hradiště

7. Sokol Česká Třebová

8. Sokol Havlíčkův Brod B

9. Sokol Bedřichov B

10. Sokol Bedřichov C

11. Sokol Pardubice B

12. Sokol Pardubice C