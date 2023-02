Průběh zápasu místy komplikovalo počasí, ale to na konci února na otevřeném stadionu není nic mimořádného. Na první gól se čekalo do 10. minuty, kdy Nováka v brance Letohradu překonal Licek. Vyrovnáno bylo ještě v úvodní periodě zásluhou Luxe a jím využité přesilové hry. Rovněž v prostřední třetině padlo na každé straně po jednom gólu. Nejprve se po hezké souhře prosadil Macenauer, avšak ani letohradské vedení nemělo dlouhého trvání, o což se postaral pardubický kapitán Vlasák. Třetí část byla hrána o poznání opatrněji, nikdo nechtěl vyrobit zbytečnou chybu a přestože se střelecké příležitosti rodily, tak se žádná z nich neujala a pokračovalo se do prodloužení hraného systémem tři na tři. Rozhodlo pardubické zaváhání při střídání a vyloučení za příliš mnoho hráčů na hřišti. Nabídnutou početní výhodu využil Bečka v čase 49:56, tedy čtyři sekundy před koncem, a Jelení brali ze zajímavého a rušného derby druhý bod.

Florbalisté rozehráli play up. Na úvod vítězství, následně ovšem debakl

„Zápas to byl náročný, jelikož šlo o první duel jarní části. Oba týmy do toho daly maximum, ale i přes mnoho chyb a nepřesností si myslím, že výsledek pro nás odpovídá,“ hodnotí zápas střelec vítězného gólu Jan Bečka. „Do dalších utkání musíme rozhodně zlepšit obranné buly, jelikož to nás hodně trápilo a dostávali jsme tím Pardubice do nebezpečných šancí. Jsem rád, že jsme zápas vyhráli a odskočili Pardubicím na rozdíl čtyř bodů,“ dodává letohradský obránce.

Šakalové stříbro neobhájí, rozhodující souboj vyzněl pro šťastnější Poličku

„Na první jarní zápas v Letohradu jsme se těšili, ale úplně se nám nepovedl podle představ. Své taky sehrálo počasí, ale na to se vymlouvat nechceme. Ze začátku jsme byli aktivnější, vytvořili si šance, ale bez gólu. Potom převzali iniciativu domácí a my nehráli kompaktně. Sice jsme po pěkné akci vedli, ale Letohrad skóre otočil. Od druhé třetiny jsme přidali na aktivitě, pohybu i střelbě. Ale stále jsme tam měli chvíle, kdy jsme propadali a rychlonozí protihráči nám hrozili z protiútoků,“ hodnotil pardubický trenér Jiří Mašík. „Utkání došlo do prodloužení, bohužel jsme špatným střídáním nabídli soupeři přesilovku a ten ji využil. Byl to první zápas, domácí hráli dobře, ale náš ideální výkon to nebyl. Musíme přenést výkony z tréninku do utkání, protože umíme hrát o hodně líp,“ dodal zkušený lodivod.

SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 3:2 PP ((1:1, 1:1, 0:0 – 1:0). Branky: 14. F. Lux (Bečka, Novák), 17. Macenauer (Dostál, Levý), 50. Bečka (Faltus) – 10. Licek (Langr, Bílý), 24. Vlasák (Kubeš). Rozhodčí: Škrobák, Zbořil. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 101.

Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Lajčiak, F. Lux – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček. Pardubice: Foršt (Třináctý) – Geisler, Hálek, Krejčí, Novotný, Vlasák, Zajíček – Bílý, Březina, Česák, Förstl, Janeček, Kubeš, Langr, Licek, Moravec, Strouhal.

Dařilo se rovněž dalším východočeským zástupcům v nejvyšší soutěži. Svítkov zvládl na domácím hřišti důležitý souboj s Prachaticemi a významně posílil svoji pozici v boji o play off. Na úvod jara zabral rovněž poslední Hradec. Jeho výhra v Dobřanech, kterou si zajistili dvěma trefami v samotném závěru utkání, nadto okořeněná čistým kontem, je snad signálem veselejší jarní budoucnosti královéhradeckého hokejbalu.

TJ Snack Dobřany – HBC Hradec Králové 1988 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Branky: 43. Šimůnek (Malý, Svoboda), 45. Černý (Rakovský, Hudeček). HBC Svítkov Stars Pardubice – HBC Prachatice 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Branky: 4. Hrubý, 15. Král (Kaščák), 36. Kábrt (Bláha, Hudec), 44. Bláha (O. Lux) – 3. Sitter (Šilhán), 28. Kalát (Bárta).

Litomyšlský obrat ve třetí části, Kohouti doplatili na oslabení a neproduktivitu

Další výsledky:

Dobřany – Karviná 3:2, Kladno – Kert Park Praha 1:5, Ústí nad Labem – Hostivař 1:3, Plzeň – Karviná 1:4.

Pořadí extraligy:

1. HC Kert Park Praha (39), 2. SK Hokejbal Letohrad (35), 3. HBC Pardubice (31), 4. HbK Karviná (28), 5. HBC Svítkov Stars Pardubice (26), 6. Elba DDM Ústí nad Labem (25), 7. HBC Kladno (21), 8. TJ Snack Dobřany (21), 9. HBC Hostivař (19), 10. HBC Prachatice (14), 11. HBC Plzeň (8), 12. HBC Hradec Králové 1988 (6).

Další program:

Pardubice – Kladno (so, 16.00), Hostivař – Letohrad (so, 11.00), Hradec Králové – Svítkov (so, 11.00).