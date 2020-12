Hosté bez několika stěžejních mužů se drželi pouze v samotném úvodu, dvouciferné manko však nabrali ještě v úvodním kvartálu a ve 12. minutě byl rozdíl ve skóre po Sehnalově trojce dvacetibodový (35:15). Kolem této hranice se potom po nějaký čas pohyboval, třetí čtvrtinu domácí basketbalisté vinou polevení v koncentraci dokonce prohráli, ale ke konci soupeř definitivně odpadl a Tuři mu naložili příděl. Na tabuli se objevila kompletní dvanáctka svitavských hráčů v kolonce střelců.

„Jsem rád za vítězství. Takový snadnější zápas jsme potřebovali, abychom získali sebevědomí. Těší mě, že jsme kromě třetí čtvrtiny udrželi koncentraci a hráli celkem solidně na obranné polovině. V útoku, až na pár výkyvů, kdy jsme nesmyslně chodili mezi pět hráčů nebo přecházeli střely, jsme si míč výborně půjčili, což značí 27 asistencí. Všichni hráči si zahráli a dali body,“ byl spokojen trenér Svitav Lukáš Pivoda.

„Troufám si říci, že pro nás šlo o povinné vítězství. Měli jsme jasný cíl hrát agresivně od začátku zápasu a řekl bych, že se to celkem dařilo. Nicméně pořád tam byly občasné výpadky, které musíme z naší hry odstranit,“ dodal autor šestnácti bodů Matěj Svoboda.

„My jsme zase přijeli v okleštěné sestavě. Bohužel pořád trpíme na to samé, pod košem nás soupeř vždy přeskáče. Bylo to o více než deset míčů, což je strašně moc. Udělali jsme několik hloupých chyb hned v první čtvrtině, byly z toho jednoduché protiútoky a koše Svitav a jejich vedení o deset bodů. My se snažili to v omezeném počtu nějak zastavit, ale kvalita byla na straně domácích,“ uznal ostravský kouč Peter Bálint.

15. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – NH Ostrava 94:62 (25:15, 52:28, 70:49)

Body: Bujnoch 19, Svoboda 16, Slezák 10, Welsch 8, Sehnal 8, Dragoun 8, Marko 7, Johnson 7, Goga 6, Hlobil 2, Křivánek 2, Svojanovský 1 – Waterman 19, Týml 12, Alleyn 12, Šmíd 7, Heinzl 6, Navrátil 4, Lukáč 2. Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Baudyš. Fauly: 20:22. Pět chyb: 33. Havlík (Ostrava). Trestné hody: 19/13 – 15/10. Trojky: 9:4. Doskoky: 49:38. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Brno – Hradec Králové 93:82, Děčín – Nymburk 53:115, Olomoucko – Opava 86:91, Ústí nad Labem – USK Praha 81:83, Kolín – Pardubice 86:68.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (92.9), 2. BK Opava (92.9), 3. USK Praha (66.7), 4. Basket Brno (66.7), 5. BC Geosan Kolín (53.8), 6. Sluneta Ústí nad Labem (50.0), 7. BK Armex Děčín (42.9), 8. BK JIP Pardubice (40.0), 9. Královští sokoli Hradec Králové (35.7), 10. Dekstone Tuři Svitavy (33.3), 11. NH Ostrava (21.4), 12. BK Olomoucko (7.1).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. USK Praha (středa 23. prosince, 16:00, hala Na Střelnici).