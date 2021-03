/FOTO/ Nebylo to ono, ale aspoň něco, že. Ještě minulý týden mohli malí, mladí i amatérští fotbalisté (házenkáři, volejbalisté…) trénovat ve dvojicích. Samozřejmě venku.

Amatérští fotbalisté už spolu trénovat nemohou | Foto: Deník/Attila Racek

Nyní už je zapovězeno i to málo. Poslední proticovidová opatření vlády zastavila neprofesionální sport – a to nekompromisně. Nebo je to celé jinak?