Nad otázkami Deníku se zamýšlejí významní činovníci klubů, které reprezentují pardubický sport. Doma i v zahraničí. Vesměs hovoří o velkých komplikacích, které ovlivní výkonnost jejich svěřenců v tomto roce.

Dnes je to LUDĚK BURIAN, předseda plaveckého klubu SC PA Pardubice.

Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu? Obecně v odvětví

V plavání se nás nouzový stav republiky dotkl ohromně. Všechny bazény v Česku jsou zavřené, nemáme šanci někde trénovat. Nemůžeme jít plavat ven do přírody, voda i vzduch jsou ještě studené. Na rozdíl od jiných sportů v ČR nemůžeme tedy zabezpečit ani částečný chod tréninků pro naše členy. Plavci cvičí doma na suchu kruhové tréninky, především za využití posilování s vlastní vahou. Na každý den mají hodinový program pro suchou přípravu v domácích podmínkách. K tomu někteří chodí alespoň do přírody na kolo či běhat.

Problém je však ten, že nejsme v našem sportu schopni vodu plnohodnotně nahradit suchou přípravou. Plavání je natolik specifický sport co se týká fyziologie zatížení, techniky a především citu na vodu, že více jak týdenní pauza je hodně znát.

A ve vašem klubu?

Největší problém vnímáme u českých reprezentantů, kterým zabezpečuje náš klub tréninky. Honza Čejka se připravuje na kvalifikaci pro OH v Tokiu, Lydie Štěpánková, Kateřina Laňková či Daniel Gracík se zase připravují na plnění limitů pro MEJ v Aberdeenu. Zatímco Maďaři, Nizozemci či dokonce i Italové trénují i za těchto pro Evropu velmi náročných časech, tak naši plavci do vody nikam nesmějí.

Český svaz plaveckých sportů se proto ve spolupráci s Jiřím Kejvalem z ČOV snaží vyjednat na ministerstvu vnitra alespoň výjimku pro trénink českých reprezentantů, které bychom situovali na jeden bazén v Česku a tam by v karanténě za velice přísných hygienických podmínek mohli alespoň ti nejlepší trénovat. U nás by se to týkalo především Honzy Čejky, snažíme se podmínky sekundárně vyjednat i pro Lídu Štěpánkovou a Katku Laňkovou.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Sezona defacto začala ihned v lednu přípravným objemovým obdobím. Na začátku ledna naši plavci absolvovali kondiční soustředění na běžkách v Krkonoších, následně jsme začali se všemi tréninkovými skupinami, od nejmladších po nejstarší nabírat kilometrážní objem ve vodě. Základem úspěchu na vrcholech, ať už domácích (MČR) nebo mezinárodních (ME, MEJ, OH) je enormní vytrvalostní základ. Bez toho se neobejdou ani sprinteři.

Naši nejlepší plavci absolvovali výběrová soustředění. Dorostenci byli na týdenním soustředění na začátku března v Trutnově, kde naplavali přes 70 kilometrů, Lydie Štěpánková se účastnila reprezentačního soustředění v Plzni, Kačka Laňková a Honza Čejka absolvovali klubovou přípravu v Namibii ve vysokohorském prostředí. Teď kvůli koronaviru všechna tato dřina vyplyne bohužel naprázdno, protože nemůžeme navázat další přípravou.

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat? A teď se ruší akce. Ve všech kategoriích…

V polovině března se v Pardubicích mělo konat finále MČR družstev, chlapci měli usilovat o medaile, děvčata obhajovat loňské druhé místo. Zatím tento závod byl zrušen bez náhrady a obáváme se, že ani náhradní termín nebude plavecký svaz schopen zajistit.

Na konci března byla zrušena tradiční Velká cena Ostravy, na začátku dubna měla Kateřina Laňková a Lída Štěpánková startovat v řecké Soluni, Daniel Gracík v ukrajinském Kyjevu na reprezentačních závodech. V polovině dubna potom měli naši nejlepší plavci jet na Evropský plavecký pohár do Eidhovenu, kde měli plnit limity na ME v Budapešti a na MEJ v Aberdeenu. I Nizozemí muselo tento mítink kvůli koronaviru zrušit.

Teď visí ve vzduchu Velká cena Pardubic na konci dubna, pravděpodobně i tu budeme nakonec nuceni, byť velmi neradi, zrušit. Otázkou je, zda vůbec bude LEN schopen zajistit ME v Budapešti v polovině května. Otazníky se začínají vznášet i nad OH v Tokiu a nad MEJ v Aberdeenu. Nikdo neví, co bude…

Pořádání větších akcí či turnajů vaším klubem.

Finále ligy družstev český plavecký svaz zrušil, zatím bez náhrady. Velkou cenu Pardubic jsme zatím nerušili, avšak situace se zdá býti natolik vážná, že i zde budeme muset letošní ročník buď posunout či zrušit úplně.

Případně, jestli už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

Vše budeme řešit dle aktuálního vývoje událostí v Evropě i v Česku. Nechceme teď říkat, že vše rušíme bez náhrady. Zatím se snažíme být optimisté a doufáme, že na konci dubna budeme moci Velkou cenu Pardubic uspořádat.

Jak se připravují vaši členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Od svých trenérů dostávají individuální pokyny k přípravě v domácí karanténě. Situaci nechceme podceňovat, proto náš klub za současného stavu nepořádá žádnou společnou přípravu ani v počtu do 30 lidí.

Dostávají individuální plány, nebo trénují sami? Případně kde, když jsou uzavřená sportoviště (vnitřní)?

Většina našich plavců posiluje doma s vlastní vahou dle pokynů trenérů. Někteří doplňkově chodí běhat či jezdí na kole. Honza Čejka se svým trenérem byli na běžkách v Krkonoších, dokud tam ještě nějaký sníh je. Ovšem všichni víme, že tato náhražka může jen částečně udržet plavcům fyzičku. To hlavní mimo vodu zkrátka nenatrénujete.

Popřípadě jaké budou další komplikace včetně finančních ztrát (prodej vstupenek atd)?

Aktuálně klub řeší finanční ztrátu ze soustředění na Mallorce. Na konci dubna měli vybraní plavci našeho klubu odletět z Vídně. Letenky, ubytování s plnou penzí, pronájmy bazénů a posiloven, vše již náš klub uhradil. Řešíme storno poplatky, ale pokud například let z Vídně do Palmy nebude zcela zrušen, tak minimálně přijdeme o peníze za letenky…

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

I pád na hubu je pohyb vpřed.