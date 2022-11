Sportovní gymnázium ocení své nadějné žáky. Inspirovat bude Jakub Nakládal

Spojit uspokojivé školní výsledky a kariéru sportovce? Dalo by se říct, že se jedná o nadlidský úkol. Na Sportovním gymnáziu v Pardubicích je ale mnoho žáků, kteří to dokáží. Tato prestižní škola již zítra od 14:15 ocení své nejúspěšnější sportovní talenty, ale také nejpilnější studenty. Vedení si navíc připravilo pro žáky inspirativní vystoupení expardubického hokejového obránce a účastníka Zimních olympijských her Jakuba Nakládala.

Těžkou volbu bude mít ředitel Sportovního gymnázia. Kanoisty mají Pardubice výborné... | Foto: Sportovní gymnázium Pardubice