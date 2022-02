Kolik medailí získají Češi na olympiádě?

Tomáš Mrázek, fotbalový trenér a funkcionář (Pardubicko): Zisk medailí je vždy velmi těžké tipovat. Navíc, když jedna z hlavních naději, Eva Samková, bohužel na OH neodcestuje. Můj původní tip se tak hodně zúžil a dle mého si naši reprezentanti odvezou domů čtyři medaile. Věřím, že Martina Sáblíková přidá do své skvělé sbírky ještě alespoň jeden cenný kov a uzavře tak úžasnou kariéru. Věřím i Ester Ledecké, jejíž výkony se s blížící se olympiádu výrazně zvedají. Ať už to bude na snowboardu či na lyžích, věřím, že i Ester pověsí na krk jeden z cenných kovů. No a klasicky budu nejvíce fandit a věřit našim biatlonistům. I oni by mohli navázat na předchozí olympijské výsledky. Jestli je naopak někdo, komu letos vůbec nevěřím, jsou to bohužel čeští hokejisté. To, na co se vždy na OH nejvíce těším, mi letos nedělá vůbec radost. Hlavním důvodem je jednoznačně trenér Filip Pešán, který ztratil veškerou mou důvěru. Reprezentace pod jeho vedením předvádí zoufalé výkony a navíc, podle mého, není nominace na velký turnaj dobře poskládána. Rád se budu mýlit, ale hokejisté dále než do čtvrtfinále neprojdou. Doufám alespoň v to, že se celý turnaj odehraje bez větších problémů a nedopadne to jako MS hráčů do 20 let, které muselo být nakonec předčasně ukončeno.

Stanislav Ježek, středoškolský profesor a šéftrenér mládeže (Trutnovsko): Můj tip je šest medailí. Bude tam rychlobruslení, dvakrát biatlon, jednou Ester Ledecká a dvě překvapení. Přál bych to hokejistkám, to by byla velká pecka. Mohl by nám ujet skeleton Fernstädtové, lyže Krýzlovi či Dubovské. Uvidíme. Každopádně budu držet palce všem našim, aby se jejich disciplíny uskutečnily a neznehodnotil je covid (viz. MS v hokeji mladíků o Vánocích) a oni je zdárně a co nejlépe dokončili.

Ivo Cupal, bývalý sportovní novinář a fotbalový rozhodčí (Ústeckoorlicko): Žádnou medaili nepřivezeme, jelikož zimní olympijské hry v Číně budou před slavnostním zahájením kvůli covidu zrušeny.

Václav Brůna, učitel tělesné výchovy a fotbalový trenér mládeže (Svitavsko): Vzhledem k neúčasti Evy Samkové se domnívám, že čtyři medaile by byly výborné. Všichni asi doufáme v Ester Ledeckou. Ostatní mohou vzhledem k předolympijské formě, která se mi u mnohých nezdá zrovna oslňující, překvapit. Číňané jsou, co se týče koronaviru, velice úzkostliví, proto se může stát, že se některé disciplíny nedokončí či úplně zruší, což by byla škoda. Ale vzpomeňme, jak nedávno dopadl vrcholný hokejový turnaj. Bude to záviset i na kázni sportovců a jejich doprovodu.

Jiří Lebedinský, fotbalový funkcionář (Náchodsko): Celkem tipuji šest medailí – tři z biatlonu biatlonu, dále Ester Ledecká, Martina Sáblíková a hokejisté. Tedy pokud to nezruší.

Petr Průcha, fotbalový trenér (Královéhradecko): Získáme pět medailí. Mojí favoritkou je biatlonistka Markéta Davidová.

Eva Vrabcová-Nývltová, bývalá lyžařka a atletka (Trutnovsko): Získáme šest medailí.

Martin Nun, fotbalový trenér (Královéhradecko): Celkem přivezeme sedm medailí z toho čtyři zlaté. Nejvíc věřím Ester Ledecké.

Daniel Sigan, fotbalový trenér a skaut (Chrudimsko): Na olympiádě získáme maximálně tři medaile. Olympijské hry budou současnou situací hodně ovlivněny, ale myslím si, že se hokejový turnaj dohraje. Je jen velká škoda, že na něm nebudou hráči z NHL

Pavel Mrňa, hokejista (Trutnovsko): Ježíšmarjá, já ještě ani nekoukal, kdo vše bude závodit, takže vůbec nevím… Ale tipuji to tak na pět placek

Tomáš Topol, hokejový trenér (Náchodsko): Tipuji deset kousků.

Jiří Šedivý, fotbalista (Jičínsko): Naši sportovci si pověsí na krk šest cenných kovů.

Tomáš Repák, fotbalista (Rychnovsko): V Pekingu získáme pět medailí.