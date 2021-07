Mezinárodní festival šachu a her Czech Open se opět po roce vrací na scénu. Tři týdny nabité různými deskovými a karetními hrami se odehrají v pardubickém Ideonu od 15. čevence a vyvrcholí slavnostním vyhlášením 1. srpna. Oproti loňskému ročníku, který se konal až ve druhé polovině září kvůli covidu, se letošní 32. ročník uskuteční v tradičním termínu.

Celosvětově známá akce navazuje na loňský ročník, který se poprvé konal v Ideonu. Předchozí roky se Czech Open odehrával v prostorách enteria areny. "Budova Ideonu prošla minulý rok rekonstrukcí, takže je nyní k dispozici i klimatizace. Ideon je pro takovou akci důstojné a plně dostačující prostředí," sdělil ředitel festivalu Jan Mazuch.

Počet účastníků, kteří budou hrát najednou v celém objektu by pak neměl překročit 500 lidí. Celkový počet všech účastníků festivalu počítají organizátoři mezi 1500 a 2000 lidí, kteří se průběžně vystřídají za celých 18 dní konání akce.

Jádro celého festivalu tvoří šachy. Nicméně na své si opět přijdou milovníci karetních i deskových her. Pro ty organizátoři vyhradili hned první víkend. "Zájemci si mohou vyzkoušet hry na vlastní kůži přímo v místě dění," dodal Mazuch. Z nabídky her si zájemci mohou vyzkoušet pardubické stálice, jako je například bridž, backgammon, dámu, go, piškvorky, scrabble či shogi, nebo se zúčastnit soutěže v sudoku a logice.

Roli divácky nejaktraktivnější částí her plní Rubikova kostka, kterou soutěžící skládají také pomocí nohou či poslepu. Zejména druhá polovina Czech Open bude již patřit samotné královské hře. Diváci se rovněž mohou těšit na tři hlavní turnaje, včetně toho velmistrovského, a také na klání v rapid šachu.

Češi budou převažovat

Účastníci z Česka budou letos daleko převyšovat ty zahraniční. Důvodem je přetrvávající pandemická situace u nás i ve světě. Zbytek soutěžících bude tvořený hráči z okolních zemí nebo dalšími Evropany. Slušnou účast pořadatelé očekávají z Německa, Polska, Rakouska, Francie nebo Nizozemí.

Z výčtu států je patrné, že letošní ročník přijde o účastníky jak z exotických zemí, tak i z těch tradičních. „Absolutně chybí účast z Ruska a bývalých zemí Sovětského svazu jako Ukrajina nebo Bělorusko. Neobjeví se zde ani žádní Indové, kterých tady hrávalo okolo 60 až 70 hráčů, ani soutěžící z jiných asijských států nebo Ameriky," informoval o ochuzené účasti zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.

Zkrátka hráči ze zemí, ve kterých jsou k cestování do Česka nutná víza, nedostali potřebná povolení a nemohou se tedy do země dostat. „Vedli jsme spoustu rozhovorů a korespondence s hráči z Arménie, Ázerbajdžánu, Izraele, USA, Indie, Ruska a u všech, kteří to zkoušeli se sem dostat, byla nulová úspěšnost. Není reálné sem v současné chvíli na víza vycestovat," doplnil Laušman.

Pořadatelé letošního ročníku přiznávají, že budou rádi za to, že se akce vůbec uspořádá, než aby sháněli co nejvíce účastníků. "Letošní i loňský rok je o tom vůbec přežít. Hlavně situaci stabilizovat, aby se tradice udržela a aby akce mohla i nadále pokračovat, neboť Czech Open se řadí mezi největší akce svého druhu na světě," shodli se Mazuch a Laušman.

Markéta Plachá