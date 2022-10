Z jedničky na pětku zařadil v cílové rovince osmiletý hnědák Sternkranz…

Když jeho největší soupeři Ho My God a Popinjay točili v oblouku do cíle, nevypadalo to, že by je favorit mohl ještě ohrozit. Josef Bartoš rozhýbal Sternkranze k obrovskému nástupu, který tuhnoucí protivníci neodrazili.

„Vítězství nebylo těžké jen pro žokeje, který musel celou dobu Sternkranze podporovat, ale i pro nás na tribuně. Když jsme před cílem viděli, jakou má ztrátu. Kůň ale ukázal parádní finiš,“ pochvaloval si trenér vítěze Josef Váňa mladší.

Měsíc po vítězství ve Zlatém poháru EŽ Praha ve Velké Chuchli tak ovládl i Pardubice.

Majitel valacha Josef Aichner z Německa se tak prvenstvím naladil na zítřejší Velkou pardubickou, kde startuje jeho další kůň Brunch Royal.

„Nabízelo se, když panu Aichnerovi běhá v neděli ve Velké pardubické Brunch Royal, abychom obsadili i další dostihy, když tu tráví celý víkend,“ říká Váňa mladší.

Naznačil, že pokud by se v neděli jeho svěřenci významně zadařilo, mohly by se černo-žluté barvy stáje Scuderia Aichner na pardubickém závodišti objevovat častěji.

Na druhém místě skončil Popinjay s žokejem Jaroslavem Myškou, třetí skončil Ho My God s francouzským žokejem Benoitem Claudicem.

Josef Bartoň se svým parťákem Sternkranzem si doběhli pro první místo v rámci Stříbrné trofeje.Zdroj: Kateřina Nohavová

Křišťálový pohár města Pardubic

Jediná „ženská“ a ještě k tomu nejmladší…

V Křišťálovém poháru města Pardubic se prosadila jediná klisna, která byla také nejmladším koněm v šestičlenné startovní listině. Tempo závodu diktoval Folburg De Palma, který také zavedl pole do cílové roviny. Jenže vranka se přes slábnoucího valacha přehnala a překvapivě vyhrála. Už při svém minulém startu přišla mocným koncem, ovšem tehdy skončila druhá.

„Kdyby Kubovi nevypadl třmen, mohlo to být už tenkrát výborné. Ale vyšlo to teď,“ řekl asistent trenéra Ivan Řezáč, který ocenil také výkon Jakuba Kocmana.

„Přesně splnil co měl. Nechal ji cválat za koňmi a ona ten konec má,“ řekl Řezáč na adresu jezdce, jemuž k titulu žokeje zbývá poslední vítězství.

Za vítěznou vrankou skončil právě Folburd De Palma, třetí pak Tcheque King.

Křišťálový pohár města PardubiceZdroj: Kateřina Nohavová

Zlatá spona

Sbor rozhodčích mohl vynést verdikt „lehce“ ve Zlaté sponě tříletých BICZ holding.

Ryzák Fort Medoc v péči trenéra Pavla Tůmy potvrdil roli favorita a v sedle s žokejem Janem Odložilem zvítězil. V málopočetném poli koní se žádnému nechtělo dopředu. Nechuť běžet ve svižnějším tempu vynesla na čelo favorita Fort Medoca, který se tam střídal s Nanamixou. Svěřenec Pavla Tůmy se plně prosadil v závěru.

„Ve stáji máme pět výborných tříletých. Ti nejlepší běhají v Itálii. Tento je nejpomalejší, bude běhat tady,“ řekl na adresu vítězného ryzáka jeho majitel Jiří Charvát.

Za Fort Medocem skončil La Salinero s žokejem Ondřejem Velkem a Nanamixa s Claudicem.

Rovinový program

Dvakrát se „na rovině“ prosadil žokej David Liška.

Nejdříve vyhrál s valachem Procellarum pro stáj Pure Nutrition. Následně zvítězil i v barvách slovenské stáje Mihalík Racing s černou hnědkou Natty´s Star.

Boj o rovinovou šampiónku opět zdramatizovala žokejka Jiřina Andrésová, která v sedle Vévody odolala o krátkou hlavu útoku klisny Anoaster s žokejem Milanem Zatloukalem.

Vítězný Vévoda je potomkem Egertona a klisny Vltavy.

„Vévoda je tempař, i na čele je dost poslušný. Také v práci ho takhle jezdím. Navíc i na té špici umí relaxovat. Ale jestli se před nás v závěru nedostal druhý kůň, to jsem si jistá nebyla,“ přiznává Andrésová, která bojuje o titul rovinové šampionky s Vendulou Korečkovou.