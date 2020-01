Beksa odolala stíhací jízdě. Vyhrála na palubovce ústecké Slunety

/FOTOGRAFIE/ Přímý souboj o čtvrtou příčku. Pardubičtí basketbalisté ji na severu Čech uhájili. První pětiminutovka (8:3) nabídla dietní podívanou. V každé z minut padl jediný koš. Vůbec celá čtvrtina se hostům nevydařila. Z dvaceti pokusů jen čtyřikrát zamířili do síťky. Ve druhé už to byla jiná káva a v jejím závěru se Beksa poprvé dostala do vedení.

Stíhací jízda Slunety nestačila, Ústí podlehlo Pardubicím 67:73. | Foto: Deník / Karel Pech