A to s nevalnými vyhlídkami, vždyť v okamžiku, kdy Český florbal vydal stopku, prohrávali v sérii s pražskými Black Angels 0:2 na zápasy. Nicméně i když jim předčasný konec aktuálního ročníku sestupové nebezpečí odvrátil, tak se v euforii rozhodně neutápějí. Jednak by si samozřejmě udržení raději uhráli přímo na palubovkách, jednak si jsou více než dobře vědomi, jak prachbídnou sezonu mají za sebou.

JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI

„Ukončení florbalové sezony je naprosto logický a očekávaný krok ze strany vedení Českého florbalu. Stejným směrem se ubírají i ostatní sporty po celém světě. V tuto chvíli jsou určitě důležitější věci než sport. Nicméně to samozřejmě nechává kaňku na celé soutěži, protože superligu pro příští sezonu jsme si chtěli rozhodně vybojovat na hřišti a dokázat tak všem, že Pardubice do nejvyšší soutěže stále patří. Věřím tomu, že se z celého ročníku dostatečně poučíme a příští sezonu se vrátíme lepší,“ okomentoval rozhodnutí vedení Českého florbalu generální manažer pardubického klubu Martin Zozulák.



I po hrubě nepovedeném období mají fanoušci Sokolů jistotu, že na nejvyšší domácí ligu budou moci chodit nadále. Ve florbalových soutěžích budou postupující a sestupující určeni jen tam, kde se o nich rozhodlo sportovní cestou. Jinak budou mít týmy právo přihlásit se do té soutěže, ve které působily dosud.



„Každý sportovec a stejně tak i náš tým by si vše raději vybojoval a dohrál na hřišti, ale vzhledem k dané situaci vedení Českého florbalu jednalo tak, jak muselo a je třeba to plně respektovat,“ vyjádřil se kouč Ladislav Štancl.

Tristní bilance Sokolů v superlize 2019/20: v základní části šestadvacet odehraných utkání, v nich čtyři vítězství a dvaadvacet porážek (z toho jedna po prodloužení). V sérii play down potom další dvě prohry…

„Naše motivace napravit tuto nepovedenou sezonu bude o to větší. Nejsme jediní, koho tohle rozhodnutí ovlivnilo, ale v současné době jsou určitě podstatnější věci, kterým musíme ustoupit,“ dodal pardubický kormidelník, který musí být nesporně rád, že soutěž, v níž se Sokolům nepovedlo snad vůbec nic, neskončila jejich pádem do sestupové propasti.

HODIT VŠE ZA HLAVU

„Upřímně z nás spadl obrovský balvan. Rozhodnutí Českého florbalu respektujeme, jsme za něj nakonec velmi rádi a nebudeme si asi nic nalhávat, nahrálo nám trochu do karet. Situace nebyla jednoduchá, rádi bychom si uhráli udržení v superlize na palubovce a měli jsme ještě vcelku dost možností, ale tuto nenadálou situaci nikdo z nás hráčů nemůže ovlivnit. Nezbývá než hodit tuto herně zpackanou sezonu za hlavu a soustředit se na další ročník nejvyšší české soutěže, abychom v něm byli lepší,“ uvedl kapitán družstva Sokolů Radek Formánek.



Florbalová sezona končí poněkud netradičně, předčasně a pro hráče i příznivce rozpačitě, nic to ale nemění na tom, že je třeba poděkovat všem, kteří do ní zasáhli. „Celkově mám za to, že Pardubice jako klub do nejvyšší soutěže patří. Ať díky dlouhodobě parádní návštěvnosti, doprovodným akcím, fanouškům, zázemí pro nás hráče, výchově mládeže. Všechno to pomohl ohromně posunout Petr Musil, kterému bych i touto cestou za celou kabinu rád poděkoval,“ vyzvedl Formánek osobnost, která pardubické Sokoly po pěti letech opouští.



„Děkuji také našim věrným fanouškům, celému vedení klubu, rodičům našich mladých nadějí. Každý pozitivní ohlas nás velmi potěšil a zároveň dodal trošku energie. Sport teď ustupuje na vedlejší kolej, hlavní je, abychom byli všichni zdraví,“ zdůrazňuje kapitán. (re)