Svítkovská hvězda opět zazářila a opět vysvitla nad čáslavským zimním stadionem. Na loňský triumf hokejbalistů pardubického klubu Svítkov Stars z kategorie starších žáků totiž navázali i mladší. Ti především vybojovali cenný titul ve finále, které museli obracet proti berounskému týmu. „Zápasy s Kelty jsou vždycky strašně těžké. Ale je to férově hrající soupeř. Bylo to nádherné vyvrcholení turnaje,“ pronesl trenér Leoš Vlašič po vysněném titulu.

Mladší žáci z hokejbalového klubu Svítkov Stars ovládli republikové mistrovství v Čáslavi. | Foto: Michaela Jánská

„Mám z toho úplně husí kůži. Kluci byli skvělí. Jsem jim strašně vděčný,“ pronesl trenér Leoš Vlašič, který společně s kolegou Bronislavem Solařem dovedl mladší žáky ke zlatým medailím.

Svítkovský tým prošel finálovým turnajem mistrovství České republiky bez zaváhání. Vyhrál oba zápasy v základní skupině, třetí vítězství přidal v semifinále a bránu k vysněnému titulu šampionů si otevřel finálovým triumfem nad berounskými Kelty. „Kluci odehráli fantastický turnaj,“ ocenil trenér Leoš Vlašič výkony svítkovských nadějí.

Poslední krok k mistrovskému poháru však nebyl vůbec snadný. Duel s Kelty byl obrovskou bitvou o každý centimetr hřiště a parádním zápasem dvou nejlepších týmů turnaje. Zpočátku se po zlatých medailí natahovali spíše berounští hokejbalisté, kteří obhajovali loňský titul, ovšem závěr patřil Svítkovu.

„Zvítězila svítkovská vůle. Klukům jsem pořád věřil a oni mi to vrátili na hřišti,“ pronesl Leoš Vlašič.

Kelti byli v úvodu aktivnější. V první třetině měli i 43 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku, ale Svítkov odolal bez úhony. Až ve druhé části vytěžil berounský tým ze své střelecké převahy úvodní gól. Našemu týmu však jako by vlil novou energii do těla. Přidal na aktivitě, zlepšil kombinace, každý na hřišti dřel do úmoru a zaslouženou odměnou bylo vyrovnání Jonáše Jánského.

Úžasný obrat dokonali svítkovští bojovníci v závěrečné třetině. Osud finále vzali do svých rukou Martin Topič s Jáchymem Jánským. Dvěma góly v rozmezí necelé minuty přiblížili zlato. Ve 34. minutě ho kapitán ještě jednou přesnou trefou pojistil, Kelty definitivně poslal do kolen a odšpuntoval mistrovské oslavy v hledišti i na hřišti.

„Zápasy s Kelty jsou vždycky strašně těžké. Ale je to férově hrající soupeř. Bylo to nádherné vyvrcholení turnaje,“ pronesl trenér Leoš Vlašič a dodal: „Ze začátku jsme byli zakřiknutí. Kelti byli robustnější a trošku rychlejší. Kluci však makali. Pořád jsem věřil, že to dokážeme. Topi s Jášou nám to pak vystříleli, ale obrovskou pochvalu si zaslouží všichni do jednoho.“

Finále: SK Kelti 2008 – HBC Svítkov Stars Pardubice 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).

Branky a nahrávky: Svítkova: 23. Jon. Jánský (Svoboda), 29. Jách. Jánský (Topič), 30. Topič (Jách. Jánský), 34. Jách. Jánský (Topič).

Konečné pořadí mistrovství ČR mladších žáků: 1. HBC Svítkov Stars, 2. SK Kelti 2008, 3. HBC Hradec Králové 1988, 4. SK Rebel Praha, 5. HBC Pardubice, 6. HBC Kladno.

Sestava Svítkova: Michal Nadrchal, Matěj Voženílek – Jáchym Jánský, Jonáš Jánský, Vojtěch Koudela, Martin Topič, Tomáš Kerner, Sebastián Svoboda, Matyáš Hospr, Tadeáš Hospr, Jakub Malý, Maxmilian Korel, Adam Hoza, Erik Novák, Matouš Gusty, Adam Krebs, Jakub Ločárek, Josef Milichovský, Vítězslav Neliba, Tomáš Pospíšil. Trenéři Leoš Vlašič, Bronislav Solař. Vedoucí týmu Michaela Jánská.