No a pardubický pivot KAMIL ŠVRDLÍK dopadl v těchto čísel nejhůře. Napodobil tak umístění svého kolegy Michala Svobody ze vstupního dějství soutěže Shoot out..

KULOMET ALÁ „JAMAL“

Ve druhém díle se začínalo v opačném pořadí, než skončili zástupci osmičky zúčastněných týmů. Kamil Švrdlík tedy hody otevíral. A podle not se začíná šestkami. i když nejsou to ty klasické trestné hody známé ze hry. Podkošový hráč Beksy proměnil deset ze šestnácti pokusů.

„Šestky jsem si zkoušel v sériích před soutěží a vždycky jsem jich proměnil víc. Byl jsem tedy trochu zklamaný. Myslím si, že jsem mohl chytnout větší lauf pro disciplíny. Ale dejme tomu, vždyť v nich to není až tak rozhodující,“ tvrdí Švrdlík.

Po prvním kole se hodně diskutovalo, jak na to… Stát jako přikovaný na čáře nebo si při hodu povyskočit?

„Kluci hodně stříleli z jumpu jako dvojku. Tak jsem si v přípravě párkrát vyzkoušel, jestli by to šlo. Přišel jsem na to, že nejlepší je rychlá šestka bez odrazu, rychlé odhazování, takový kulomet,“ přichází se závěrem Švrdlík.

Pardubický pivot rozhodně není rozeným trojkařem. Na druhou stranu na svoje parametry nemá v lize vůbec špatnou bilanci. V soutěži jich dal jedenáct.

„Spoléhal jsem na to, že jich dám minimálně třináct. Jedenáct není špatné číslo, nicméně sám od sebe jsem čekal víc. Mám na sebe vyšší nároky než diváci,“ směje se.

Je rozdíl střílet jednu trojku nebo mít limit na odpálení co nejvíce střel. Nakonec jich stihl šestadvacet. „Při trojce se nedá moc vymýšlet ohledně rychlosti. Prostě se jede. Ke konci té minuty je to celkem náročné. Navíc střílet v roušce,“ postřehl Kamil Švrdlík.

Nejtěžší a nejvíce zrádnou disciplínou jsou dalekonosné projektily z poloviny hřiště, které musejí skončit košem. Švrdlík proměnil jeden z pěti stanovených pokusů.

„Namlsal jsem se hned první střelou. Po trefeném pokusu jsem cítil, že bych mohl hodit klidně tři. Ale nestalo se. Možná jsem některé z těch střel urychlil.“

Dá se něco vymýšlet při odhazování takových pasů? „Taktika neexistuje, tam je to jen o štěstí,“ má jasno.

BUDOU KRITIZOVAT…

Vypadá to, že jim je úplně jedno, v čem se soutěží. Hlavně, že se něco děje. Sportovci, navíc v kolektivních odvětvích, jsou od přírody hraví.

„Jedná se o hodně specifickou záležitost. Střílíme po měsíci, kdy jsme pořádně netrénovali. Je to taková sranda, takové vyplnění času a porovnání se s ostatními týmy alespoň v individuální činnosti. Přiznám se, že je skvělé být alespoň chvíli v dresu,“ zasní se účastník Eurobasketu 2017 v Rumunsku.

A soutěž rezonuje nejen na palubovkách hal, které dostaly výjimku k otevření.

„Hecujeme se i v Bekse, na týmovém chatu. Slyšel jsem od některých kluků, že soutěž začíná nabírat na vážnosti. Zpočátku to je takové ha ha ha, ovšem v den střelby si každý uvědomí, že nechce prohrát,“ ukazuje nový rozměr Shoot out.

V pardubickém dresu má za úkol bourací práce pod oběma koši. Úspěšná střelba je pro něj bonus. Věřili mu spoluhráči v souboji s osvědčenými kanonýry typu Luďka Jurečky (jako vítěz na něj nahrál 31 bodů)?

„Oni raději dopředu nic nepíšou, ale teďka samozřejmě budou kritizovat. Najdou se i tací hrdinové, co byli někde na chatě nebo jezdili na kole. Budou hodnotit techniku střelby. K tomu se jistě přidají i naši bývalí hráči. Na to se těším,“ rozesměje se Kamil Švrdlík.

Shoot out je ale také týmovým projektem a tady pro Beksu legrace končí. Po dvou kolech je přikována na poslední příčce se ztrátou osmi bodů. Pro třetí tak vysílá střelce par excellence. Na středeční půl šestou odpolední se připravuje David Škranc. A jeho protivníci se musejí mít na pozoru. Protože pokud se „Doktorovi“ povedou první dva pokusy v šestkách i trojkách, může zabušit na finálová vrata…