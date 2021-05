Taková běžná věc, co se proměnila ve svátek… Přesně tak vypadá situace v covidové době. Sportovci jsou rádi za každý závod. Plavci si navíc vychutnali první letošní mítink v České republice. Velká cena Pardubic se stala ostře sledovaným podnikem. V domácích podmínkách se vytáhl český reprezentant JAN ČEJKA. Dokonale využil znalosti bazénu a ve svém znaku dvakrát pokořil ostrý limit pro ME.

Jak byste zhodnotil vaše výkony na všech tratích?

Nejvíce jsem spokojený s dvousetmetrovou tratí. Dal jsem si za cíl plavat pod dvě minuty, což se mi povedlo. Na padesátce se mi podařilo posunout letošní maximum skoro o půl vteřiny, za což jsem také velmi rád. S těmito závody jsem spokojený, hlavně kvůli splnění limitů pro mistrovství Evropy

A zbývá stovka.

Na ní se mi dařilo nejméně. Nedokázal jsem splnit limit na ME a ještě jsem zaostal za svým osobním rekordem.

Suma sumárum pokořil jste dva limity pro evropský šampionát v Budapešti. Jednalo se o plán či nadplán?

Byl to jeden z mých cílů pro pardubické závody. Mám velkou radost, že se mi to povedlo splnit.

„Za barákem“ se neplní limity každý den. Co pro vás znamená, že se to podařilo zrovna v Pardubicích?

Je super, že se mi to podařilo na domácí půdě. Pardubický bazén je rychlý a tak jsem doufal v kvalitní časy, už když jsem se na tyto závody připravoval.

Limity pro evropský vrchol dospělých máte v kapse. Jaké jsou vaše vyhlídky pro olympijské hry v Tokiu?

Aby se plavec kvalifikoval na olympiádu, musí zaplavat minimálně A limit. Zároveň mohou být zařazeni jen dva plavci ze stejné země do jedné disciplíny. Padesátka znak se na olympiádě neplave.

Pro vaší nejsilnější disciplínu je stanovena hranice 1:57,50 min. Proč zrovna tento čas?

Limity jsou stanovené pro všechny země stejně. Určuje je Světová plavecká federace a jsou stanoveny zhruba rok před olympiádou.

Na juniorském mistrovství Evropy v Kazani jste zaplaval báječný čas 1:57,51 min. Není to pech?

Dodatečně lituji, že se mi nepodařilo plavat o tu jednu setinku rychleji.

Dá se říci, že jste česká znakařská jednička a když někdo pojede do Tokia, tak vy? Nebo vnímáte nebezpečí od kolegů Franty či Ludvíka?

Jelikož se každý z nás soustředí na jiné tratě, tak máme stejné šance na splnění olympijských limitů. Nejlepší by bylo, kdybychom jeli do Tokia společně.

Zpátky do Pardubic. Jak se vám doma plavalo po tak dlouhé době?

Byl to skvělý zážitek. Plavalo se mi dobře a rád jsem si zazávodil.

Jaké jste zaznamenal ohlasy jako Pardubák od repre kolegů či dalším mimopardubických plavců?

Myslím, že atmosféra byla pozitivní. Všichni byli nadšení, že mohou zase závodit. Byla to taková vzpomínka na to, jak to bylo před covidem.

Pamatujete, že by byl někdy takový mediální zájem i zájem ze stran plavců o řekněme regionální závody?

Tentokrát byl asi zájem větší než v minulosti, ale to je dané i tím, že to byly první závody po tak dlouhé době. Navíc tu plavci usilovali o splnění limitů na vrcholné soutěže v tomto roce.

Velkou cenu Pardubic vysílal od začátku do konce v přímém přenosu kanál youtube kanál. Co jste tomu říkal a mohla být lepší propagace?

Závody se musely uspořádat bez přítomnosti diváků. Proto je tak super, že je mohli sledovat aspoň on-line.