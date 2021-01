Martin Michek obsadil v cíli 19. místo a celkově je na tom o dvě pozice lépe, Milan Engel bral 29. příčku a v průběžné klasifikaci mu náleží totožné umístění. Zejména Michek měl přitom etapu rozjetou ještě daleko lépe, pohyboval se v TOP 10, jenže potom poznal záludnosti Rallye Dakar.

Tak rychlou etapu jsme ještě nejeli, shodli se oba závodníci. Z výsledků to možná patrné není, ale oba by na ni nejraději zapomněli. „Já to jen tak nevymažu,“ řekl po dojezdu Michek. „Začátek byl krásný. Časově jsem se pohyboval do desátého místa, cítil jsem, že jedu fakt dobře, protože jsem vyjížděl před Rickym Brabcem a Pablem Quintanillou a když jsem dojel k tankovačce, tak za mnou pořád byli o pár minut,“ popisoval.

Ale potom to přišlo.

„Na 210. kilometru jsem se mrknul do roadbooku a když jsem zvedl hlavu, tak se přede mnou zjevila taková malá skalka. Nestačil jsem ani ubrat plyn a vzneslo se to. Bylo to, jako když najedeš na rampu, která tě vymrští do vzduchu. Měl jsem štěstí, že jsem na to najel nějak milimetrově přesně a nespadl, ale kvůli nárazu do kamene se mi před očima udělaly hvězdičky,“ popsal Michek.

„Ustál jsem to jen absolutním zázrakem, ale odnesla to motorka. Posledních sto kilometrů jsem dojel bez zadní brzdy,“ popsal krizové okamžiky. „Takovou krizovku a brutální strach jsem neměl opravdu dlouho. Budu to mít v hlavě celý život. Rozdýchal jsem to a jel dál, kvůli všem, kteří mi drží pěsti, jsem do toho zkusil dát maximum a etapu dojel,“ oddechl si zkušený jezdec Orionu Moto Racing Group.

„V tlumičích se něco zlomilo, protože cvakají a odešla mi i zadní brzda. To nebylo při té rychlosti jednoduché, takže jsem tam ztratil asi čtyři minuty. Ani nevím, jak bych motorce řekl, vzala to všechno na hrb. Patří jí velký dík za to, že stojím na nohou. Kdyby to bylo trošku jinak, tak by z toho byl velký průšvih,“ vyprávěl rodák z Českých Budějovic.

Michek nebyl jediný, který se na onom nebezpečném místě dostal do potíží. „Dost se tam padalo a bylo tam i nějaké vážné zranění. Prostě jsem to i přes časovou ztrátu na konci vyhrál, jsem v cíli a jsem celý,“ odfoukl si.

Ani jeho kolega Milan Engel neměl etapu bez potíží „Bylo to strašně dlouhé a moc rychlé. Na trati nás čekalo pár dun, které byly nebezpečné, hrozně ostré. Občas jsem vůbec nevěděl, kde je spád. Naštěstí se všechno potěšilo bez pádu,“ potěšilo ho. Trochu ho však zamrzelo, že měl ke konci problémy s navigací. „V závěru jsem bloudil. Organizátoři to udělali určitě naschvál, aby zamíchali pořadím. Celý den se člověk snaží, postupně se dostává dopředu a pak přijde tohle. Ale snad každý měl problémy,“ dodal Engel.

Čtvrtou etapu vyhrál Španěl Barreda, do čela celkové pořadí se nově posunul Francouz de Soultrait. Nejlepším z Čechů byl v cíli jedenáctý Jan Brabec.

Dalších 662 kilometrů čeká na závodníky ve čtvrtek, z Rijádu se pojede do Al-Qaisumah a rychlostní test čítá 415 kilometrů. (rh, mrg)