Titul si do Polska odveze Miśkowiak, Kvěch byl v Pardubicích třetí

Třídenní plochodrážní program v Pardubicích otevřel finálový závod světového šampionátu jezdců do 21 let. Novým mistrem světa se stal polský jezdec Jakub Miśkowiak. Neztratili se ani Češi, třetí skončil Jan Kvěch, do semifinále se dostal i Petr Chlupáč.

Plochá dráha v Pardubicích - ilustrační foto | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Vydatným předkrmem před Zlatou přilbou bývá už tradičně rozhodující závod mistrovství světa jezdců do 21 let. V něm byl nejúspěšnější Miśkowiak, jenž tak uhájil průběžnou vedoucí pozici v celkové klasifikaci. Nejvíce bodů získal v základním rozpisu, potom vyhrál i semifinálovou a finálovou jízdu. Druhý skončil v Pardubicích i celkově v šampionátu Dán Mads Hansen. České fanoušky potešil Jan Kvěch, jenž postoupil ze semifinále a ve finále pak za sebou ještě nechal sedmnáctiletého Blödorna. Mladý Němec i po pádu v průběhu závodu dokázal vyhrát semifinálovou jízdu. Kvěcha doplnil Petr Chlupáč, který se taky představil v semifinále. Velmi blízko k postupu měl i Daniel Klíma, jenž startoval na divokou kartu. V celkovém pořadí šampionátu na tom je z Čechů nejlépe Chlupáč, jenž se posunul na páté místo. Kvěch má o bod méně a je v pořadí sedmý. Mistrovství světa jezdců do 21 let na ploché dráze – třetí finále v Pardubicích: 1. Jakub Miśkowiak 19 bodů, 2. Mads Hansen 16, 3. Jan Kvěch 14, 4. Norick Blödorn 15, 5. Mateusz Świdnicki 10, 6. Petr Chlupáč 10, 7. Wiktor Lampart 9, 8. Lukas Baumann 8, 9. Daniel Klíma 8, 10. Francis Gusts 8, 11. Alexander Woentin 6, 12. Daniils Kolodinskis 6, 13. Matthew Gilmore 5, 14. Drew Kemp 2, 15. Steven Goret 2, 16. Marko Levišin 0.



Konečné pořadí MS: 1. Miśkowiak 58 bodů, 2. Hansen 54. 3. Lampart 40, 4. Świdnicki 31, 5. Chlupáč 29… 7. Kvěch 28, 16 Klíma 8.