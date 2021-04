E:LIGA je nejprestižnější turnaj české FIFA scény, který organizuje Ligová fotbalová asociace. Soutěž vyvrcholila během velikonočních svátků. Jednotlivé kluby FORTUNA:LIGY zastupovali vždy dva hráči.

Pardubičtí vyhráli jednu ze základních skupin, ve čtvrtfinále zdolali Mladá Boleslav 3:0 a v semifinále obhájce titulu z Plzně 3:1.

Ve finále pak dvojice Miki a Seron přehrála Slavii, a to po třech výhrách v nejkratším možném čase. Pardubice poprvé ovládly virtuální e:LIGU! „Je to úžasný pocit,“ radoval se Matěj Mikan, jenž nastupoval za Pardubic i přímo na trávníku v mládežnických kategoriích.

Kromě finanční odměny si vítězové zajistili účast v prestižním seriálu Global Series, tedy v evropském kvalifikačním play off. „Je to pro nás nejvíc, co jsme mohli získat. Jsme dva ze čtyř Čechů, kteří si tam mohou zahrát,“ uvedl v televizním přenosu Dominik Čermák.

Na esportové scéně uspělo nedávno i hokejové Dynamo, jehož hráči ovládli 2. ročník Enyaq Hockey League. Ve finále zdolali Litvínov.