Vodní lyžaři mají přednost před plavci. Tato poučka bude o víkendu platit na mělickém písníku. SK Ski Přelouč organizuje mistrovství České a Slovenské republiky. Velitelkou party se stala HANA LEDVINOVÁ. O vodním lyžování by mohla vyprávět hodiny a hodiny. Sama je několikanásobnou mistryní a medailistka z mistrovství ČSSR. Rozvinout svůj talent za hranice ji ale neumožňovala doba, ve které závodila.

„Vrcholnou formu jsem zažila v minulém režimu. Představitelé státu nás většinou pouštěli jen do socialistických zemí. V té době se jezdil pohár Družby. Mistrovství světa i Evropy mi bohužel uniklo. Tam se dostali fakt jen ti nelepší.“

Uspořádání šampionátu provázely šachy s termíny. Proč ty veletoče?

Letošní sezona je specifická jako ve všech sportech. Na jaře bylo zrušeno ME open. Po částečném uvolnění omezení kolem Covidu se uspořádání ujala italská federace a termín kolidoval s naším MČR. Výkonný výbor svazu rozhodl, že není možné, aby nejlepší čeští lyžaři na domácím vrcholu chyběli, a tak jsme ho přeložili. Nakonec IWWF rozhodla o zrušení všech velkých titulárních závodů včetně ME, MS a Univerziády. Takže jsme se vrátili k původnímu termínu.

Co vyžaduje taková organizace mistrovství republiky?

Tratě na vodě musí být v perfektním stavu, aby splnily velmi přísná mezinárodní pravidla a homologaci. Zajistit rozhodčí s mezinárodní kvalifikací, technické zabezpečení, zdravotní zabezpečení, stravování, záchranou loď a spoustu dalšího.

Zdroj: ArchivKolik máte lidí v organizačním výboru?

Málo. Organizaci a přípravu tratí má na starost pár lidí z našeho klubu. Při samotném závodě potom pomáhá většina našich členů.

Co přímo zajišťujete vy?

Chlapům se fyzicky nevyrovnám (smích). Tak pomáhám alespoň tím, že zařizuji organizační věci, rozhodčí atd.

Omezí závody koupání chtivou veřejnost?

Na mělickém písníku jsou povoleny vodní sporty. Od Státní plavební správy máme jasně dané podmínky. Musíme mít vytyčenou trať, na které se lyžuje a všude okolo trati cedule. Ty oznamují lidem, že nesmějí plavat do koridoru ve chvíli, kdy žlutý balon signalizuje, že lyžujeme.

Jaké je ideální počasí pro vodní lyžaře?

Pro závodníky je hlavně nejlepší bezvětří a také když neprší.

Váš sport se skládá ze tří disciplín. Pojďme si je představit. Začněme skoky.

Skokanský můstek je na vodě a závodníci na něj najíždějí v co nejvyšší rychlosti. Měří se délka skoku.

Co si má laik vysvětlit pod pojmem triky?

Závodník má dvakrát dvacet vteřin na to, aby předvedl sestavu svých triků. Nejsou žádné povinné, může si vybrat, co chce. Rozhodčí určí, zda je provedl podle pravidel. Triky jsou ohodnoceny podle složitosti.

Zbývá slalom.

Na slalomové trati jsou vstupní a výstupní brány, mezi kterými se nachází šest bójí. Ty musí závodník objet. Startuje se při různých rychlostech člunu. MČR je vrcholný podnik, a tak se jezdí v maximálně povolené rychlosti. Když i v této rychlosti závodník trať projede, zkracuje se délka lana. Vyhraje ten, kdo na co nejkratším laně objede nejvíce bójí.

Všechny vámi vysvětlené disciplíny zahrnují takzvanou trojkombinaci, viďte?

Ano. Všechny výsledky se sčítají. Kombinace je ve vodním lyžovaní velmi ceněná, protože skloubit tři rozdílné disciplíny není jednoduché.

Na koho se jít podívat?

Představí se špičkoví čeští i slovenští lyžaři. Chybět budou ti nejlepší. Adam Sedlmajer: loňský vicemistr světa v kombinaci, držitel světového rekordu v kombinaci. Martin Kolman: loňský mistr světa v kombinaci. Trénují v USA a nemohli přicestovat.

Koho se ale vyplatí sledovat, prozradí následující seznam:

Martina Gerencsery: držitelka českého rekordu v tricích a majitelka několika medailí z ME v minulých letech.

Anna Češpivová: medailistka z univerziády před čtyřmi lety a nejlepší česká slalomářka.

Zdeněk Kolman: medailista z ME, bratr Martina.

Klaudie Kmentová: loňská medailistka z juniorského ME.

Ondřej Kalina: v současné době nejlepší český junior.

Od východních sousedů dorazí také elita ve vodním lyžování.

Marek Mlýnek: slovenský reprezentant, nejlepší slovenský lyžař za čluny a jako jediný zatím skočil na našem můstku (na posledním MČR) přes 60 metrů.

Zuzana Oravcová: nejlepší slovenská lyžařka.

Stranou nezůstane ani pořádající SK Ski Přelouč.

Jan Danihelka: mistr republiky v kombinaci z roku 2019.

Kateřina Vrabcová: reprezentantka a účastnice ME v posledních letech. Předloňská vítězka v kombinaci celkového MČR a SR.

Alžběta a Ela Theerovy: naděje přeloučského klubu.

Který den, co a v kolik?



Sobota – slalom a triky: společné rozjížďky slalomu (7.30), triků (13.00), po rozjížďkách samostatné finále ČR a SR. Neděle – skoky: společné rozjížďky (8.00), následně finále ČR a SR.