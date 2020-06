Jsou zpátky. A určitě si budou možnosti sportovat více vážit. Před časem Deník podnikl sondu do klubů zasažených koronavirovou pandemií. Ta již odezněla, a tak se týmy i jednotlivci mohli vrátit na své milované sportoviště. Nutno podotknout, že s obrovskou chutí. Orientační běžci se těší na závodění ve volné přírodě. Předseda OK Lokomotiva Petr Klimpl se zaobírá dopady nucené přestávky ale také načrtává vyhlídky do nejbližší budoucnosti.

1. Jak se opatření české vlády v souvislosti s pandemii dotkla vaší činnosti?

Omezení se naší činnosti dotkla hodně. Především sportovní oblasti, kdy byly do konce pololetí zrušeny všechny oficiální závody. Při omezeních u sportu vydrželi ti, co ho dělají delší dobu. Po uvolnění opatření ale zjišťujeme, že ti, které jsme získali pro sport, se k nám moc nevrací. Vítězí pohodlnost u počítače a televize. A navíc, řada rodičů měla problém pouštět děti do kolektivu, když nemohly do školy, tak je nechodily ani na tréninky.

2. Jak jste se vraceli do sportovního života a v jakém stavu připravenosti přišli vaši svěřenci?

Naši vrcholoví a výkonnostní závodníci trénovali téměř nepřetržitě. Výhodou našeho sportu je, že závodníci mohou trénovat individuálně nebo v menších skupinkách. Pro závodníky bylo v okolních lesích připraveno přes dvacet mapových tréninků. A jak jsme zjistili, využívali je nejen naši závodníci, ale i řada rekreačních běžců. Všechny tréninkové skupiny dostávaly elektronicky k řešení teoretickou mapovou přípravu. Jak byla omezení rozvolňována, tak byly připraveny tréninky pro větší skupiny závodníků, v tuto chvíli se už připravujeme normálně. A jaká je momentálně výkonnost? To mohou prověřit až závody, které zatím nejsou.

3. Jaké vás čekají nejbližší akce ve vašem odvětví, nebo které jste už od uvolnění opatřeních absolvovali?

Od poloviny ledna jsme připravili řadu měřených tréninků. Uskutečnily se přebory klubu štafet i v běhu na 3000 m. Domluvili jsme si také utkání našich dorostenců s dorostenci z Brna. Snahou je alespoň trochu navodit pravou závodní atmosféru a mít sociální kontakt s ostatními sportovci.

4. Vše špatné je pro něco dobré. Najdete na nutnosti přestat sportovat, respektive téměř úplně nefungovat něco pozitivního?

To pozitivní se hledá těžko. Snad jen, že řada našich členů si dala do pořádku mapové archívy. Přesto se ale něco zásadního najde. Svaz hledal náhradního pořadatele zrušených závodů z jara a my jsme dostali přidělené mistrovsví republiky sprintových štafet. Celou českou špičku uvítáme první zářijovou neděli v Ohrazenici.