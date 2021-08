Na dostihy! Překážková sezona pokračuje osmičkou dostihů a navrch se odběhne také jedna supervytrvalecká rovina. Hlavní pozornost samozřejmě bude upřena na další z kvalifikačních dostihů na Velkou pardubickou.

Na jeho start se postaví třináctka koní, z nichž hned čtyři přicestují ze Slovenska. Zatímco takto vysoké zastoupení našich východních sousedů není obvyklé, méně už překvapí, že favority jsou svěřenci Josefa Váni staršího.

Program dne: sobota 7. srpna

11:00 otevření areálu

13:00 Cena stáje Quartis – Zámecký Vrch

dostih poníků – Pony liga

13:45 Cena podporovaná společností AGROVENKOV, o.p.s.

14:25 Cena Slavia pojišťovny a.s.

15:00 Cena společnosti Tipsport

15:35 Pohár BICZ Holding

16:10 Cena města Pardubic – Cena Registany

16:45 Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – III. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

17:20 Cena společnosti K-K METAL, a.s.

17:55 Cena podporovaná Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje

Ten do Ceny firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – III. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou (NL, 5800 m) směřuje trojici koní. Stájová jednička Josef Bartoš se vyhoupne do sedla Lodgian Whistla, který půjde na start v roli obhájce vítězství. To vybojoval ještě jako svěřenec Štěpánky Myškové, když trenéra i majitele změnil po loňské sezoně. Letos všechny tři starty absolvoval v Itálii. Nejprve v Grande Steeple Chase di Milano získal cenné druhé místo, čímž zároveň splnil kvalifikační podmínky pro Velkou pardubickou, ale další dvě vystoupení skončila pádem. V obou případech ho ovšem potkala smůla, když poprvé spadl přes chybujícího soupeře a podruhé mu cestu překřížil volný kůň.

Aeneas (Kocman) je pokládán především za specialistu na krosy v Lysé nad Labem. Letos tam sice prohrál v Prvomájové steeplechase, ovšem před měsícem završil hattrick v Memoriálu Evy Palyzové. Ani v Pardubicích ale není nováčkem, když předloni skončil čtvrtý v Ceně Vltavy. Váňovu sestavu dotváří Fly Filo Fly (Velek). Ten letos dvakrát zvítězil v Itálii a do Pardubic se vrací po bezmála tříleté pauze.

Dobré vyhlídky má před třetí kvalifikací také trenér Stanislav Popelka. Z jeho tandemu už má kvalifikační podmínky splněny Imphal (Vyhnálek), který sezonu zahájil lehkým vítězstvím mezi specialisty na krátké krosy, ale dobře si poradil i s o dva a půl kilometru delší distancí druhé kvalifikace. V ní totiž skončil čtvrtý a mnoho nescházelo, aby se v závěru dotáhl na druhého Mazhilise.

Lombargini (Odložil) si kvalifikaci vyzkoušel loni v červenci, kdy skončil třetí, a o jeho příslušnosti ke špičce svědčí i dvě stříbra z Ceny Labe. Sezonu ale bude teprve zahajovat.

SLOVENSKÉ ZASTOUPENÍ

Ze zmiňovaného slovenského kvarteta zaujme především Vandual (Julliot). Už třináctiletý svěřenec Mariána Štangela sice dokončil úvodní kvalifikaci mezi poraženými, ale přestože ani při vstupu do loňské sezony neoslnil, v jejím závěru vybojoval třetí příčku ve Velké pardubické. I díky jistotě kvalifikace by tedy měl předvést rostoucí formu.

Koncem června se v Pardubicích dobře zaběhla dvojice svěřenců Jaroslava Brečky. Rui Faleiro, do jehož sedla se vyhoupne sám trenér, totiž zvítězil ve čtyřce, zatímco Kaiserwalzer (Myška) skončil blízko čtvrtý mezi jedničkovými „sprintery“. Oba se přitom museli vypořádat s vysokými hmotnostmi. Slovenské kvarteto doplňuje Paris Eiffel (Cagáň), který sice v první kvalifikaci porazil Vanduala, ale rovněž ztrácel výrazně a třídu na úspěch v podobné konkurenci zatím neukázal.

V květnové kvalifikaci procválal cílem také Mr Spex (Kratochvíl), a i když sedmé místo na první pohled neoslní, tehdy se na startu sešla výborná společnost a mnoho neztrácel. Mezi talentované krosaře je řazen také Saint Joseph (Stromský). Jeho červnová kvalifikační premiéra nicméně mnoho neprozradila, protože ztratil jezdce už na Irské lavici.

Třináctičlennou sestavu doplňuje dvojice koní, které čeká sezonní premiéra. Direct Lagrange (Matuský) předloni skončil třetí v Ceně Vltavy, ale zatím na to nenavázal. Dokonce po téměř dvouleté pauze se na dráhu vrací Beau Rochelais (Liška), který jediný český start absolvoval v předloňské Velké pardubické, v níž skončil už na Taxisu. Tehdy ho připravoval Čestmír Olehla, zatímco comeback absolvuje jako svěřenec Tamary Křídlové.

PŘES STOVKU KONÍ

Pardubický program je početně kvalitně obsazen, když do devítky dostihů míří celkem 105 koní. Z nich si kromě účastníků třetí kvalifikace rozhodně zaslouží zmínit Dajuka (Matuský). Svěřenkyně Radka Holčáka aktuálně kraluje specialistům na krátké krosy, ale tentokrát jí čeká porce 4150 metrů, když se představí v klisnám vyhrazené Ceně města Pardubic – Ceně Registany (II. kat.). Mezi jejími soupeřkami se mimo jiné nachází Slivka (Stromský) a Apas Rocka (Odložil), které zahájily sezónu povedenými starty v polské Wroclawi.

Zajímavá jména najdeme i na startovní listině Ceny stáje Quartis-Zámecký Vrch (IV. kat., 2800 m), která ve 13 hodin otevře sobotní program. Mezi tříletými proutěnkáři totiž figuruje i dvojice účastníků letošního rovinového vrcholu, tedy Českého derby. V něm sice Dragon Arrow (Vaníčková) ani Kmotr (Bořánková) neuspěli, ale ve Velké červnové ceně obsadili druhé a třetí místo. (jf)