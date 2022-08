Cena firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s. je nejpočetněji obsazenou letošní kvalifikaci, když na její start míří čtrnáctka koní, mezi nimiž nechybí obhájce vítězství ani netradiční zahraniční host.

Vítězný tým opět spolu

Na vítězství z loňské edice dostihu se bude snažit navázat Lombargini. Svěřenec Stanislava Popelky sice bude sezonu teprve zahajovat, ovšem to platilo i před rokem. Jediný start od loňského úspěchu absolvoval ve Velké pardubické, v níž skončil na Francouzském skoku. Tehdy v jeho sedle ale chyběl zraněný Jan Odložil, který byl na marodce i letos na jaře. Každopádně nyní už je fit, takže loni vítězný tým bude znovu kompletní.

S vysokými ambicemi půjde na start také Sacamiro. Svěřenec Evy Petříkové totiž v červnu absolvoval úspěšnou kvalifikační premiéru, když nestačil pouze na vítěze loňské Velké pardubické Talenta. Dodejme, že své nejlepší výkony podal právě pod vedením Jana Odložila, bez jehož podpory se tedy tentokrát musí obejít. Pětinásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek je nicméně bezesporu kvalitní náhradou.

Mnoho zkušeností s podobnými dostihy nemá ani trojice trenéra Josefa Váni staršího. Z ní si totiž kvalifikaci vyzkoušel pouze Aeneas (ž. Matuský), který ale před rokem chyboval na Velkém anglickém skoku a skončil daleko od nejlepších. Ve výrazně lepším světle se sice ukázal při vítězství v Ceně Labe, ovšem jeho aktuální forma je otazníkem. Před měsícem byl totiž škrtnut z Memoriálu Evy Palyzové, v němž v minulosti třikrát zvítězil. Letos ho úspěšně zastoupil tréninkový druh Dusigrosz (ž. Velek), který posbíral řadu úspěchů nad lehčími skoky, ale při obou startech v pardubickém krosu ztratil jezdce. Fly Filo Fly (ž. Stromský) si jako čtyřletý v pardubických krosech nevedl špatně, ovšem v posledních čtyřech sezónách startoval pouze v Itálii.

Dostatek zkušeností s podobnými dostihy má trojice, která se může chlubit medailovým umístěním z Velké pardubické. Mr Spex (ž. Kratochvíl) vloni skončil třetí, a protože je teprve osmiletý, to nejlepší může mít před sebou. Loni ale v kvalifikacích hlavně ladil formu na říjnový vrchol. To o rok dříve ve „Velké“ druhý Player (ž. Novák) podával dobré výkony i v průběhu sezony, nicméně v posledních startech trochu zklamal. Ještě výrazně slabší jsou poslední výsledky Chicname de Cotte (ž. Solignac). Kariéru třetího koně z Velké pardubické 2019 přibrzdila dvouletá zdravotní pauza.

Zatímco v minulých kvalifikačních dostizích tvořili zahraniční konkurenci maximálně slovenští koně, tentokrát se o ní netradičně stará švédský host. Tím je Three Is Company. Svěřenec Larse-Åke Enströma v červnové Švédské Velké Národní nestačil pouze na českého Her Hima. Při premiéře v pardubickém krosu ho povede amatér Kim Stern. Ani on nemá s pardubickými specifiky mnoho zkušeností, tamní kros si vyzkoušel pouze jednou před devíti lety.

Zkouška pro klisny

Z osmičky ostatních dostihů stojí za pozornost především Cena města Pardubic – Cena Registany. V dostihu pro klisny je favoritkou Giannina (Čmiel). Svěřenkyně Heleny Vocáskové ukázala vysokou třídu na rovině i proutěnkách a v červnové krosové premiéře skončila druhá. Po třech startech v pardubických krosech je v této disciplíně stále neporažená Maková Panenka (ž. Odložil), která v červnovém dostihu pro klisny vyhrála před Alegorií (Kocman) a Nikeandnemesis (ž. Matuský). Vysoké ambice má rovněž Ztracenka (ž. Myška), která na loňském mítinku Velké pardubické ovládla Cenu Laty Brandisové, pro níž je tento dostih předzkouškou.

Kdo z dostihových příznivců se nedostane přímo na závodiště, může vše podstatné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na programu ČT sport, který se do programu na závodišti připojí ve 14.35. (noh, rh)