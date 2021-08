Na startu třetí kvalifikace nechyběl ani obhájce loňského vítězství Lodgian Whistle, který od trenérky Štěpánky Myškové přešel k Josefu Váňovi staršímu. Se zkušeným žokejem Josefem Bartošem se držel přibližně uprostřed pole, jenže klopýtl u velké vody. Přestože jej žokej Bartoš dokázal posunout zpět na čelo startovního pole, na vítězství to nakonec nestačilo.

Při náběhu na travnatý ovál se dopředu začal posouvat Vandual a především Lombargini s Direct Lagrange. S výrokem „velmi lehce“ se nakonec radoval Lombargini, „Byl perfektně připravený, skákal dobře. Nějaké chybičky tam byly, ale to se vyladí. Rok neběhal, udělal na mě velký dojem,“ chválil svého hnědáka Jan Odložil.

Spokojený byl i trenér Stanislav Popelka. „Když se vyhraje, vždy se to dobře hodnotí. Žokej mu udělal takový dostih, jaký potřeboval. Šli jsme to na jistotu, abychom měli kvalifikaci a nemuseli až do poslední kvalifikace v září. To se všechno splnilo a ještě tam byla ta třešnička na dortu,“ řekl Popelka.

Na druhé pozici doběhl Direct Lagrange před Vandualem, Lodgian Whistlem a Imphalem. Dostih dokončilo 8 koní. Podmínky pro start v letošním ročníku Velké pardubické má splněno už pětadvacet koní.

Žokej Jan Odložil si připsal do svých statistik hattrick. Nejprve k vítěznému cíli dovedl v Ceně společnosti Tipsport (cross country IV. kategorie na 3300 metrů) favorizovaného desetiletého Tiara Man. Trenérem vítězného koně je Radim Bodlák. Další vítězství připojil Odložil v Poháru BICZ holding 2021 (cross country III. kategorie na 3600 metrů). V dostihu pro čtyřleté jej angažoval trenér Pavel Tůma do sedla favorita tohoto dostihu, ryzáka Gatsbyho.

Hattrick si z Pardubic odvezli i majitelé dostihové stáje EŽ Praha. Jejich svěřenci zvítězili dvakrát pod Janem Odložilem, třetí vítězství přidal osmiletý Medic v Ceně Slavia pojišťovny a.s. (cross country III. kategorie na 4000 metrů). Medic je v přípravě u trenérky Lenky Kvapilové, v sedle byl žokej Marcel Novák.

(tr, ds)