Po roční odmlce hlásí návrat na scénu náročné motoristické soutěže. Na Rallye Dakar se vrací pardubický tým Barth Racing a taky Zdeněk Tůma. Právě on bude jediným závodníkem východočeské stáje. Zkušený čtyřkolkář ZDENĚK TŮMA vybojoval v roce 2017 na Dakaru dvanácté místo, o rok později skončil patnáctý.

V lednu, kdy se premiérově Dakar pojede v Saúdské Arábii, chce své maximum vylepšit. „Nejlepší desítka mě táhne,“ říká v rozhovoru sedmačtyřicetiletý závodník.

V těchto dnech vrcholí přípravy na přesun techniky, další ročník Rallye Dakar pak začne 5. ledna 2020.

Barth Racing se vrací po roční pauze. Proč jste se rozhodl pro návrat přímo vy?

Když někdo zažije jednou Dakar, tak se mu ohromným způsobem zalíbí. Poznal jsem to naposledy, když jsem na minulém ročníku nebyl. Díval jsem se na televizi, jak Dakar startuje. A člověku se jen zasteskne. To je jedna věc. Ta druhá věc je nějaký cíl, na který bych chtěl dosáhnout. Budu se snažit, abych to zvládl.

Tím cílem je tedy umístění mezi nejlepší desítkou?

Ano, top desítka. Bedna je samozřejmě pěkná, hraje tam roli spousta okolností, ale ta desítka mě táhne.

Jakou očekáváte v tomto ročníku konkurenci?

Každý závod je jiný, i co se týče obsazení. Když jsem byl na Dakaru poprvé, tak nás bylo asi 39. Podruhé už startovalo téměř padesát čtyřkolek. Nyní jsem viděl jména, která už zveřejnili. A je jich tam asi 22. I vzhledem k účasti by se pak měl posuzovat úspěch v daném závodu. Čím větší je konkurence, tím může být výsledek lepší, i když je třeba horší (usmívá se).

Čím si vás vlastně čtyřkolka získala?

Když jsem začal na čtyřkolce, tak mě to chytlo. Během pár let jsem se ze závodních drah u nás dostal až na Dakar. Stále mě to u ní drží. Je to samozřejmě i finančně dostupnější záležitost, v různých buginách už jsou náklady zase o něčem jiném. Na čtyřkolce mám svůj cíl, který bych chtěl splnit. Za tím jdu.

Podstatnou novinkou je změna destinace. Co pro závodníka znamená přesun do Saúdské Arábie?

Bude to nová destinace. Podle toho, co avizují pořadatelé, tak tam bude asi na 65 procentech trati písek. Když se člověk podívá na zeměpisné umístění, tak to bude asi podobné Africe. Poznal jsem Maroko i Alžírsko a myslím, že to bude terénem podobné. Taky půjde o to, jak se tam celkově budeme cítit a jak budou lidí kolem vstřícní.

Písek by vám tedy měl vyhovovat?

Na jaře jsem byl v Alžírsku. Každý závod dá člověku nové zkušenosti, nabírá je prakticky stále. I proto si věřím, že by pro mě písek mohl být dobrý. Uvidíme, jaké budou terény v první polovině. Tam mají být kamenité cesty, něco podobného jako známe z Maroka.

Narazili jste už na nějaká specifika, když jste zjišťovali, co vás čeká?

To samozřejmě poznáme podle toho, co nám organizátoři připraví. Víme, že bychom za dvanáct dnů měli ujet šest tisíc závodních kilometrů, což je pořádná porce. Myslím, že z tohoto hlediska to bude dost zajímavé. Jinak jedeme v podstatě všichni do neznáma.

Dříve měl Barth Racing početnější zastoupení. Nebudou vám chybět kolegové závodníci?

Je to samozřejmě jiné. Pamatuji, kolik nás bylo a nyní jedu sám. Myslím, že určitá spolupráce může fungovat s dalšími českými účastníky. Nebude to podle mě žádný problém. Je to myšleno i tak, že Michal (šéf stáje Burkoň) potřebuje poznat novou destinaci, proto tam nechtěl tahat velký tým. S menším týmem je to jednodušší, neměl by to být problém.

Nebudete vnímat větší tlak, že se pojede pouze s jedním závodníkem?

Samozřejmě tu zodpovědnost už trochu vnímám (usmívá se). Kdybych se zranil třeba ještě před závodem, to by bylo hodně špatné.

Co bude náplní následujících dnů před začátkem Dakaru?

Řeknu, že zhruba čtrnáct dnů bude hodně napjatých. Musí se vše dobalit a naložit. Současně se ještě dodělává něco na technice, pak se vše odváží do Francie do přístavu. Ve volných chvílích se samozřejmě snažím cvičit. Na čtyřkolku už vzhledem k počasí nyní nesednu. Připravovat se tak závodník musí především v tělocvičně.

Čtyřkolka Yamaha Raptor 700 je připravena?

Myslím, že z nějakých šestadevadesáti procent už je vše připraveno. Ještě tam něco drobného chybí, ale to se právě dodělá během těchto dvou týdnů.

I na Dakaru jste zažil karamboly a technické potíže. To vás od další účastí ani na chvilku neodrazovalo?

To je právě ono, že Dakar není jen o jezdci, ale i technice. Je to zhruba padesát na padesát. Jednak aby vydržel jezdec a zároveň i technika. Je to výzva, aby člověk Dakar zakončil, když už se postaví na start. Hlavně dojet a pak se snažit o co nejlepší umístění. Dobře vím, že každý Dakar jsem měl namále kvůli technickým problémům a nemusel jsem dojet. Snažil jsme se je vyřešit a dojel sem.

Jak vnímáte podporu z Česka během Dakaru? Dostanou se k vám nějaké zprávy?

Něco se ke mně dostane, ale opravdu málo. Není čas, protože mám tolik věcí na práci, k tomu příprava na další etapy. Možná mi někdo něco řekne, ale to hlavní přijde až po návratu domů. Všichni mi říkají, jak rodina Dakar sledovala. Nešli spát, dokud neviděli, že jsem v cíli etapy. Vím to z vyprávění, jak to prožívají.

Vy sám jste taky zmiňoval, že toho na Dakaru tolik nenaspíte. Jak by se dal popsat běžný závodní den?

Ve čtyři vstávat, někdy možná i dříve. Za hodnu se připravit, najíst a sednout na stroj. Každý den máme dané časy, kdy máme vyjíždět. A do bivaku se vrátím nejdříve v šest, sedm večer, ale to samozřejmě záleží na etapách. Když se pak máte připravit na další etapu, tak toho času na spánek moc nezbyde.

Na začátku ledna opět vše vypukne. Jaký by byl ideální scénář pro Barth Racing?

Základ je, abychom znovu viděli cílovou rampu. A chtěli bychom se umístit v té desítce. Vím, že Michal má taky nějaké představy, ale uvidíme, jak to dopadne. Budu se snažit, aby to bylo co nejlepší.