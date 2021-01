Tuři nezačali dobře (0:6), ale v dalších minutách převzali otěže do svých rukou. Jak budou chtít koš soupeře ztéci, to bylo brzy jasné, jen za první kvartál vypustili patnáct trojkových pokusů, do poločasu třiadvacet a sedm z nich proměnili. Navíc se slušně prosazovali i z dalších pozic, mimo jiné se hned při prvním pobytu na palubovce trefil novic Pinkston. Z toho vyplynulo průběžné skóre 40:22 a ještě o poločase vypadal náskok třinácti bodů více než slibně.

Zdálo se, že svitavské basketbalové nebe bude tentokrát bez mráčku.

To by však nesměla přijít přestávka a návrat na hrací plochu, protože to je dlouhodobě zásadní bolest Turů. A jaká…

Šňůra hostů 11:0 zamávala s dosavadním relativně pohodovým průběhem, domácí nedali za pět minut koš ze hry a zákonitým důsledkem bylo skóre 48:50 ve 27. minutě.

Naštěstí pro Tury ani Olomoucko nemá v současné době formu na to, aby svůj nástup udrželo po delší časový úsek. Svitavští se znovu herně chytili a po následující vyrovnané pasáži zasadili za stavu 72:70 rozhodující údery. Nejprve se za tři body trefil Marko, po něm z téže pozice Svoboda a v domácích řadách se mohl usadit klid. Tím spíše, že nejlepší střelec duelu Bezbradica se vyfauloval a hosté již neměli protizbraň.

Výhra Turů je nakonec asi zasloužená a udržuje je ve hře o horní šestku (v nejlepší pozici jsou však nyní Pardubice), nicméně je skutečně s podivem, jakým způsobem jsou schopni si opakovaně sami zkomplikovat výborně rozehrané utkání…

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Můžeme být spokojeni s prvním poločasem, kde jsme hráli velice slušnou obranu, kromě hry jeden na jednoho, kde hráči nestíhali v některých situacích. O tom svědčí i třicet obdržených bodů od Olomoucka. V útoku jsme ale neměli dobrou exekuci, při zakončení zpod koše jsme byli málo fyzičtí, nedali pár šoupáků a spoustu otevřených trojek. A bohužel potom přišla třetí čtvrtina a v jejím úvodu to, co už bývá zvykem, ačkoli jsme na to hráče upozorňovali. Začneme 0:11, bez energie, bez organizace v útoku, soupeř se chytí, nadechne a my si to uděláme sami těžší. Naštěstí ve čtvrté čtvrtině jsme opět dovolili Olomoucku pouze šestnáct bodů a vyhráli, takže zápas hodnotím nakonec pozitivně. Chyb bylo pořád spousta, ale nebylo jich tolik, co v minulých dvou utkáních v Hradci Králové a Kolíně. Nový muž v sestavě JayVaughn Pinkston je s námi dva dny i s cestou a zápas hrál naposledy někdy v září, takže jsem s jeho výkonem spokojen. Měl tam dobré i horší věci, ale jakmile se dostane do formy, tak bude přínosem.

Delvon Johnson, hráč Svitav: Pro nás je to dobré vítězství. Stále máme malou šanci na skupinu A1, takže musíme vyhrát všechny možné zápasy, které jsou. Ve druhé půli to pro nás bylo těžké, potřebovali jsme několikrát ubránit a dát nějaké koše. Vyšlo to, je to pro nás velmi důležitá výhra.

Predrag Benáček, trenér BK Olomoucko: Gratuluji domácím k zaslouženému vítězství. Vedli skoro po celý zápas. My jsme odehráli první poločas špatně hlavně v útoku, dali jsme jenom třicet bodů. Potom jsme to doháněli, byli jsme blízko, jednu chvíli se dostali i do vedení, ale bohužel jsme nevydrželi a Svitavy si to zkušeně pohlídaly. Mrzí nás to, myslím, že jsme mohli udělat lepší výsledek a možná i Svitavy porazit, ale snad je náš výkon ve druhém poločase dobrým znamením před dalšími zápasy a hlavně před skupinou A2. Nechceme hrát na posledním místě.

David Pekárek, hráč Olomoucka: První poločas odehráli domácí mnohem lépe než my. Ve druhé polovině jsme to potom museli dohánět, chvíli jsme i vedli, na konci se to tahalo, ale Svitavy si závěr pohlídaly. Byl to dobrý zápas.

20. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Olomoucko 80:72 (21:16, 43:30, 60:56)

Body: Bujnoch 15, Johnson 15, Svoboda 12, Pinkston 11, Marko 9, Slezák 6, Sehnal 5, Hlobil 4, Welsch 3 – Bezbradica 25, Pekárek 18, Feštr 10, Henry 7, Štěpán 6, Kouřil 4, E. Klepač 2. Rozhodčí: Kučírek, Kurz, Kubiš. Fauly: 18:15. Pět chyb: 39. Bezbradica (Olomoucko). Trestné hody: 14/10 – 17/13. Trojky: 14:7. Doskoky: 41:39. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Královští sokoli Hradec Králové – BC Geosan Kolín 96:102, Sluneta Ústí nad Labem – BK Armex Děčín 87:89, USK Praha – Basket Brno 69:70, NH Ostrava – ERA Basketball Nymburk 66:95, BK JIP Pardubice – BK Opava 76:73.

Pořadí:

1. Nymburk (94.7), 2. Opava (83.3), 3. Kolín (63.2), 4. USK Praha (61.1), 5. Brno (57.9), 6. Pardubice (45.0), 7. Ústí nad Labem (40.0), 8. Svitavy (40.0), 9. Hradec Králové (40.0), 10. Děčín (40.0), 11. Ostrava (25.0), 12. Olomoucko (15.8).

Příště:

BK Armex Děčín vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 30. ledna, 18:00).