Úžasné snímky ve sněhovém království. Samková dojíždí sezonu stylově

/FOTOGALERIE/ Za pár dní dá prkno do skříně. Lehne si na postel a začne dumat o tom, jak naložit s volnem. Ale do té doby jsou jakékoli takové myšlenky zapovězeny. Evu Samkovou přesně za týden čeká finále Světového poháru. „Bude to hezké drama,“ směje se česká hvězda snowboardcrossu.

Eva Samková využila restrikcí k zajímavé aktivitě. Vyrazila na zasněžené svahy jen v doprovodu fotografa. „Byla to pohoda, vždy něco vymyslí,“ řekla snowboarďačka, která je doma v Krkonoších, ale ráda trénuje a závodí na Dolní Moravě. | Foto: Red Bull Content Pool/Jan Kasl

Olympijská vítězka letos zažila zvláštní sezonu. Řada závodů byla zrušena, jiné se přesouvaly. Cestování (a nejen to) bylo mnohem komplikovanější. „Pořád někam přejíždíme, chodím na testy. Je náročné to naplánovat,“ vysvětluje (lehce unaveným hlasem) 27letá rodačka z Vrchlabí. Po čtvrtečním triumfu Samková tentokrát pátá. Přišla o náskok v čele SP Přečíst článek › Ovšem kdo už Samkovou stihl poznat blíž, asi tuší, že ona si nestěžuje. „Vlastně si myslím, že je to dobrá zkušenost na neočekávané věci v budoucnu… Člověk musí být flexibilní. Když se něco nepovede, musí jít dál,“ líčí. Poslední akce sezony Teď je před ní poslední akce sezony. Ve švýcarském středisku Veysonnaz v kantonu Valais, kde veřejnost celou zimu normálně lyžuje (a kde jsou otevřené i restaurace), zabojuje o křišťálový globus. „Tam se rozhodne,“ ví Samková. Další zlato. Snowboardcrossařka Samková vyhrála závod SP v Gruzii Přečíst článek › Aktuálně vede Světový pohár společně s Michelou Moioliovou z Itálie. Když vyhraje Češka, přidá k bronzu z MS další úspěch. Předolympijská sezona by pak měla ideální tečku.