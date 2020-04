Se situací v době karantény v TJ BMX Pardubice nás seznámí René Živný, bývalý profesionální jezdec bikrosu, trenér reprezentace ČR BMX 2008 a člen klubu.

Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Tak to hlavní asi je, že byla o rok odložená olympiáda, kde se bikros prezentuje od roku 2008 v Pekingu. Dále došlo k odložení mistrovství světa na neurčito. mělo se konat v květnu v Houstonu. A k odsunutí také zatím na neurčito evropských a světových pohárů z první poloviny letošního roku.

A vašeho klubu?

Třetí březnový víkend se v Pardubicích na bikrosové dráze na sídlišti Závodu míru měla konat trojice úvodních závodů domácí bikrosové sezony. Mimo jiné Středoevropský pohár či tradiční závod o Štít města Pardubice. Náhradní termín hledáme společně s Českým svazem cyklistiky a pokud to bude možné, uspořádáme tyto závody v létě nebo na podzim.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Mezinárodní sezona začala již v únoru závody světového poháru v Austrálii, ale už ty nebyly bez komplikací. První dvojzávod se odjel bez problémů, ale druhý, který se měl jet o týden později, byl v průběhu zrušený pro velmi špatné počasí. Také do českým médií prosáklo těžké zranění australského jezdce Kaie Sakakibary, kterého smetl na trati vítr a stále leží ve velmi vážném stavu v nemocnici. Ostatní závody jsou zatím odložené. Díky olympiádě, měla sezona původně vrcholit MS v USA, ale teď už je vše jinak…

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat?

V bikrosu je nyní v podstatě odsunuto vše, na druhou polovinu roku, od národních po mezinárodní závody. Pevně věřím, že část sezony se dá zachránit. Osobně doufám, že od září se bude zase závodit, ale dnes nikdo vážně neví.

Jaké měl váš klub pořádat větší akce či turnaje?

TJ BMX Pardubice musel odložit již výše zmiňované jarní závody, zatím máme ale v kalendáři Českého svazu cyklistiky stále dvojzávod Českého poháru, který by se měl jet 19. - 20. září a počítáme s jeho uspořádáním.

Už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

Zatím netušíme nic. Jeden pohled bude domácí sezona, kdy doufám, že se alespoň část závodů v druhé polovině roku odjede, druhý pohled je sezóna mezinárodní, kdy se díky uzavření hranic letos už podle mého názoru moc jezdit nebude.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Ještě když platilo nařízení o třiceti lidech na sportovišti, měli jsme systém rozvrhu tréninků, kde se každý zájemce zaevidoval tak, aby nám to početně vyšlo. To ale prakticky trvalo pouze jeden víkend, pak jsme museli zavřít celý bikrosový areál. Potom trénovali všichni doma jak to šlo, především na cyklotrenažerech, ale bikrosovou dráhu to logicky nenahradilo. Uvítali jsme proto uvolnění pravidel a možnost znovu sportovat venku. Samozřejmě při dodržování všech pravidel.

Jezdci trénovali většinou podobně, dle podobných scénářů, cyklotrenažery a domácí posilování, sem tam zdravotní procházka, o moc více se toho dělat nedalo. Já osobně jezdím na bikrosovém kole alespoň každý den do práce a z práce. Poskáču po cestě kdejaký obrubník. Děti to měly při nechození do školy těžší.

Očekáváte další komplikace včetně finančních ztrát (prodej vstupenek atd)?

Finanční ztráty jsou v tuto těžkou dobu až na druhém místě a pokud se nám podaří opravdu odjet nějaké závody na podzim, myslím si, že nebudou zásadní. Ovšem na rok 2021 se díky očekávané ekonomické recesi bude jednat asi o velký pokles příjmů do sportu všeobecně od sponzorů. Uvidíme, jaká bude realita.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Nepouštějte si doma zprávy a raději si v rámci možností zatrénujte. Nemá cenu podléhat panice.