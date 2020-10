Každá příležitost dobrá! Vládní opatření sebrala plavcům bazény. Nejdříve v jejich domovině a pak i na Slovensku, kde našla česká reprezentace azyl. Její součástí je kvarteto z SCPA Pardubice, které připravuje trenér Martin Kratochvíl. Před koronavirem se celá pětice odjela schovat do Severní Makedonie. V její metropoli se konaly mezinárodní závody. Nicméně ve Skopje závodili Češi víceméně mezi sebou. S trochou nadsázky se dá hovořit o otevřeném MČR…

NĚKDO DVAKRÁT ZA DEN

Pardubičtí zaznamenali celkem patnáct startů, každý vesměs čtyři a pouze v jednom případě vypadli z trojice nejlepších. A to nebylo vše.

„Všem se nám podařilo zlepšit si své osobní rekordy nebo se k nim alespoň přiblížit. Je to pro nás dobrá zpětná vazba po soustředění v Šamoríně. Jsme v dobré formě. Teď už to chce jen závody, na kterých to budeme moci prodat,“ přeje si za pardubickou skupinu Jan Čejka.

Někdo hýbal s rekordními tabulkami i dvakrát denně. A přitom čekal na posun dva roky… Své o tom ví Lýdie Štěpánková z rozplavby a hlavně z finále na stometrové prsařské trati.

Nicméně ještě úspěšnějším plavcem, co se týče umístění, se stal Jan Čejka. Loňský juniorský mistr světa se specializuje na znak a v něm ovládl všechny tři délky.

„Dlouho jsme nezávodili v krátkém bazénu, takže jsem nevěděl, co čekat. Proto jsem vždy v dopoledních rozplavbách plaval na pocit, abych se dostal do rytmu plavání na krátkém bazénu. Odpoledne jsem se do toho vždy opřel . Přesto, že nám hodně chybělo startovací zařízení, povedlo se mi na stovku i dvoustovku přiblížit se na 0,1 vteřiny od mého osobáku. S tím jsem velmi spokojený. Padesátka byla poznamenaná špatným startem, a proto jsem tam byl dál od svého rekordu,“ popisuje.

TEPLO A POZNAT SKOPJE

Pardubické plavání dalo o sobě znovu vědět. Je ale důležité zmínit jeden fakt.

„Konkurence bohužel nebyla skoro žádná. V podstatě jsme závodili jen Češi mezi sebou. Jednalo se o jedny z mála, možná jediné závody, v této sezoně. Tedy, když nepočítám ISL (International Swimming League), kde mohou závodit jen vybraní.“

V České republice je momentálně doporučeno vyskytovat se na veřejnosti jen minimálně. Jaké to bylo v Severní Makedonii?

„Překvapilo nás teplo, tedy příjemná změna od našeho podzimního počasí. Museli jsme dodržovat hygienická opatření a nosit roušky. Měli jsme dva tréninkové a dva závodní dny. Stihli jsme se ale podívat do centra Skopje, což mě potěšilo, protože jsem byl v Severní Makedonii poprvé. Bylo super vidět také něco jiného než bazén,“ konstatuje spokojeně.

Česká republika: zákaz plavání vevnitř, Slovensko to samé. Plavci musejí hledat další varianty.



„Pokud to bude možné, radši zůstanu v bazénu. Reprezentaci se nabízí Polsko. V opačném případě bych to musel řešit kondiční přípravou na suchu: posilováním, běháním, jízdou na kole a pokud by byl sníh tak běžkováním,“ nastiňuje různé scénáře Jan Čejka.

Pardubická vlna na Balkáně

JAN ČEJKA 100 m znak: 52, 79 (1. místo), 200 m polohový závod: 2:00,63 (2.), 50 m znak: 25,04 (1.), 200 m znak: 1:55,70 (1.). LÝDIE ŠTĚPÁNKOVÁ 200 m prsa: 2:29,78 (2.), 50 m prsa: 31,50 (1.), 100 m: 1:07,40 (2.), 100 m PZ: 1:04,96 (2.). PAVEL JANEČEK 200 m motýlek: 1:56,89 (2.), 200 m PZ: 2:04,03 (3.), 400 m PZ: 4:17,21 (1.), 100 m motýlek: 54,04 (3.). KATEŘINA LAŇKOVÁ 50 m motýlek: 28,87 (3.), 200 m prsa: 2:32,69 (3.), 50 m prsa: 33,35 (2.), 100 m prsa: 1:11,84 (3.), 100 m PZ: 1:05,72 (4.).