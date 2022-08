V Pardubicích bude plno. Přijedou hrdinové z celé České republiky

Hrdinové. V posledních týdnech jsou tak oslavovaní. Aby ne, však zachránili jedno z nejkrásnějších míst v České republice. Řeč je samozřejmě o hasičích. Tentokrát snad hasit požár nebudou. Po čtrnácti letech se totiž do Pardubic vrací mistrovství republiky v požárním sportu, a to včetně dobrovolných hasičů. Tento sportovní svátek se bude konat od 26. 8 do 28. 8 na Městským atletickým stadionu Hvězda.

Mistrovství republiky v požárním sportu. | Foto: pořadatel