První dostihový mítink tohoto roku přilákal na pardubické závodiště skvělou konkurenci. Do úvodní kvalifikace se zapojili i tři vítězové Velké pardubické. A právě jeden z nich - dvanáctiletý No Time To Lose (žokej Ondřej Velek) - vyhrál.

Od startu udával tempo v loňské Velké pardubické druhý Player, který pod žokejem Marcelem Novákem vedl až do cílové roviny. Jenže tam se přes něj přehnali Sztorm (ž. Pavel Složil ml.), Casper (Daniel Vyhnálek) a vítěz No Time To Lose.

„Kdo tomu rozumí, věděl, že je to taková malá Velká pardubická na jaře. Byli tady téměř všichni, kteří v České republice můžou ve Velké pardubické startovat. Od začátku bylo jisté, že to bude dostih jako řemen. Byla těžká půda. Chvílemi jsem si říkal, že je dostih rychlejší, než by se v takových podmínkách mělo jet. Ale kluci jsou zkušení a zvládli to úplně perfektně. No Time To Lose po neúspěchu v loňské Velké pardubické dokázal, že když mu naprší pod nohy, tak je prakticky neporazitelný,“ komentoval průběh dostihu trenér vítězného koně Josef Váňa.

Další vítězové Velké pardubické Theophilos (ž. Josef Bartoš) a Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek) se seřadili za Playerem na pátém a šestém místě. Kvalifikaci na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou si zajistili také Mr Spex, Talent, Mahony, Paris Eiffel, Bugsie Malone, Dulcar de Sivola, Vandual a Evžen.

(ds, tr)