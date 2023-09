Pomalu sahá po rekordu. Řeč je o třicetiletém plochodrážním závodníkovi Václavu Milíkovi. Ten se již poosmé stal mistrem republiky na ploché dráze a v historické tabulce vítězů se odpoutal na druhém místě od Antonína Kaspera. Před jezdcem z klubu Zlaté přilby Pardubice už tak je pouze Jiří Štancl, který tento titul ovládl hned dvanáctkrát.

Václav Milík si zlepšil náladu po smolném vypadnutí ve čtvrtfinále na Zlaté přilbě. | Foto: Patryk Kowalski

Na začátku září se jel první závod seriálu, ve kterém zvítězil Jan Kvěch a do druhého tak měl o bod lepší výchozí pozici před Václavem Milíkem. Jezdec AK Markéta však v tréninku narazil do mantinelu a musel být převezen sanitkou do nemocnice.

Závodník z klubu Zlaté přilby Pardubice této smutné a smolné události dokonale využil, a byť v Březolupech dojel na druhém místě, tak mohl nad hlavu zvednout poosmé pohár pro mistra České republiky.

Milík si nepřenastavil motorku. Udělal jsem blbost, sype si popel na hlavu

V historických tabulkách se Milík osamostatnil na druhém místě s osmi výhrami za Jiřím Štanclem s dvanácti.

"To jsou ještě čtyři roky. Není to tolik, ale rok od roku je to těžší,“ řekl Milík České televizi.

Zdroj: milikracing