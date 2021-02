V Dubaji ve Spojených arabských emirátech byl zahájen letošní ročník seriálu FIM Bajas World Cup - světového poháru v dálkových motocyklových soutěžích. Obnášelo to dva dny ostrého pouštního závodění čítajícího více než 400 měřených kilometrů. Ve startovní listině nechybělo několik zkušených jezdců z Rallye Dakar a mezi nimi se do akce postavil Martin Michek (Orion Moto Racing Group), desátý muž letošního lednového Dakaru a také čerstvý držitel ocenění Autoklubu ČR Zlatá řídítka.

Jenom dva závodní dny, to je pochopitelně daleko menší porce než na Dakaru. „Je to krátký závod a větší chyby se tady neodpouští,“ byl se vědom šéf týmu Ervín Krajčovič.

Karambol, rána, trest

Celý tým Orion Moto Racing Group si opět připomněl, jaké to je vstávat za tmy, protože, jak je u dálkových závodů zvykem, i tentokrát se startovalo za úsvitu. Michek vyrazil na trať úvodní etapy jako druhý a celou ji v podstatě odjel na čele startovního pole. Soupeřům to značně usnadňovalo navigaci.

„Tam, kde jsem musel občas zaklapnout plyn, protože jsem potřeboval kontrolovat navigaci, která byla trochu odlišná a komplikovanější v hlídání správné trasy, mohli ostatní závodníci jet naplno, protože viděli moji stopu,“ uvedl Michek, který nabral penalizaci za rychlost při vjezdu do tankovací stanice. „Bohužel jsem spadl, dal si ránu do hlavy a od té doby mi bylo zle. Do tankovačky jsem přijel z trochu jiného směru a překročil rychlost,“ vysvětlil.

Trest obnášel šest minut a zároveň byl poslán na povinné vyšetření do nemocnice, kde bylo na lékařích, zda schválí jeho další pokračování v soutěži. „Všechno dopadlo dobře, Martin byl na CT a to bylo naprosto v pořádku. Hlava ho sice trochu bolela, ale druhý den mohl na start. Bohužel s penalizací jsme na první místo ztráceli patnáct minut a věděli, že to nebude jednoduché dohánět,“ pronesl manažer Krajčovič.

Na druhou stranu bylo jasné, že bude po lékařském dobrozdání startovat ze sedmé pozice, což mělo být příznivější z hlediska navigace. Ztráta devíti minut od třetího místa nechávala při náročnosti druhé etapy, plné nevyzpytatelných dun na dvou stech kilometrech délky, stále všechno otevřené.

Prášek a pak stíhačka

A druhý den se to ukázalo. Kromě vlastní výborné jízdy pomohly Martinu Michkovi i problémy konkurence. Hned od začátku se potýkal s potížemi průběžně vedoucí Jihoafričan Mare, který sotva stihl odjet z uzavřeného parkoviště a nakonec byl nucen ke své smůle kvůli poruše převodovky odstoupit. To domácí favorit Sultan Al-Bulúši, čtvrtý po první etapě, se ošklivě zranil a byl transportován do nemocnice. Tím se otevřely dveře k pódiu pro Michka, jenž po báječném výkonu dojel do cíle v nejrychlejším čase!

Přes veškeré komplikace Martin Michek ukázal, že mu závodění v poušti svědčí. V barvách stáje Orion Moto Racing Team si v náročné soutěži na dohled od metropole Dubaje dojel pro druhé místo.Zdroj: Orion MRG

„Ráno mi pořád ještě nebylo dobře, musel sem si vzít prášek na bolest hlavy. V etapě jsem se ale kousnul a byl jsem nejrychlejší, což mě dostalo na celkové druhé místo,“ byl po průběhu závodu spokojen s umístěním mezi nejlepšími třemi. Nakonec mu na vítěze scházelo pouze jednadevadesát vteřin.

„Popravdě to byl daleko těžší závod, než jsme čekali. Nikdy jsme jako tým na Dubai International Baja nestartovali, nevěděli jsme, do čeho jdeme, a tak to pro nás bylo přece jen o něco náročnější než pro soupeře. Dva závodníci z TOP 3 tady žijí a místní duny znají, takže to pro ně určitě byla výhoda. Nicméně jsme to zvládli a nakonec si odvážíme druhé místo a tím cenné body do celkového hodnocení,“ pochvaloval si Ervín Krajčovič.

Dodejme, že Martin Michek v Dubaji nestartoval na motorce KTM, ale na motokrosovém stroji značky Husqvarna.

Seriál FIM Bajas World Cup má na rok 2021 do kalendáře zařazených celkem deset dílů. Ten nejbližší se koná ve druhé polovině března v Jordánsku, dále jsou na pořadu závody v Kataru, Portugalsku, Brazílii, Španělsku. Maďarsku, Chile (2 x) a na závěr v říjnu opět v Portugalsku.

FIM Bajas World Cup - 1. závod:



1. Sam Smith (Brit., KTM) 5:50:03

2. Martin Michek (ČR, Husqvarna) 5:51:34

3. Mohammed Al-Balúši (SAE, Husqvarna) 6:02:59