Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Na základě vládního nařízení došlo 12.3. k odložení všech dosud nesehraných soutěžních utkání. O jejich uskutečnění bude rozhodnuto na základě aktuálního vývoje situace.

A vašeho klubu?

Došlo ke zrušení společných tréninků a uzavření stadionu.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

První zápasy jarní sezony byly odehrány už poslední únorový víkend a během března měly najet postupně všechny týmy. Např. Oba mužské týmy ale do bojů už nezasáhly. Vypadat měla pro jednotlivé týmy rozdílně a to dle oficiálních propozic jednotlivých soutěží.

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat?

A tým mužů v případě rozjetí soutěží čekají souboje o udržení a případné vylepšení pozice zajišťující postup do play off první ligy. B tým má postup do play off druhé ligy již zajištěn a jde mu jen o co nejlepší umístění v základní části a tedy výhodnější los. Ženy mají v pětkové Lize žen na medailová umístění ztrátu, která půjde vymazat velmi těžko, ale čeká je ještě několik zápasů a finálový turnaj. Trojkový Východočeský přebor žen se vzhledem k jeho formátu jaro/podzim nestihl rozjet. U dorostu máme ambice nejvyšší, rádi bychom přímý postup na finálový turnaj a boj o extraligový titul. Regionální skupina Ligy starších žáků vykrystalizovala tak, že náš tým usiluje o přímý postup na finálový turnaj, obhajoba dvou titulů mistrů republiky ale bude opravdu náročný úkolem. V soutěžích mladších žáků, přípravek a minipřípravek se výsledky nevyhlašují, ale všechny kategorie čekalo ještě několik turnajů. Mladší žáci mají ale svůj vrchol na turnaji pořádaném naším klubem v červnu.

Jaké měl váš klub pořádat větší akce či turnaje?

Jak již bylo nastíněno v předchozí odpovědi pořádáme v červnu tradičně turnaj mladších žáků, kam máme ambici pozvat špičkové týmy z republiky a hosty ze Slovenska.

Už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

O tom zatím nejsou informace a vzhledem k vývoji situace je ani nemá smysl zatím vyžadovat.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

V současné mohou jednotliví hráči pouze individuálně pracovat na fyzičce a šéftrenér naší mládeže Martin Hlavsa začal s rozesíláním on-line cvičení přes youtube. Individuální plány vypracovávány nejsou, trenéři jsou ale hráčům i nadále k dispozici poradenstvím.

Očekáváte další komplikace včetně finančních ztrát (prodej vstupenek atd)?

Vzhledem k tomu, že jsme amatérský klub, vstupenky neprodáváme a tak nemáme zásadní finanční ztráty.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Udělejme vše pro to, abychom se situace s epidemií zlepšila a pak se zase budeme moci sejít na sportovištích.