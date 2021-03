Za zmínku stojí spíše scenérie z dojezdu letohradského závodníka. V cíli na něho čekali další čeští biatlonisté. Následovalo společné focení i s vyplazeným jazykem. Jak to Moravec během své kariéry často dělával. „Musím klukům poděkovat, že na mě počkali. Je třeba si to uchovat, zapsat si tyhle okamžiky do paměti, protože to už nikdy nezažiju,“ řekl pro ČTK.

Prázdné ochozy mu samozřejmě vadily, loučení si představoval jinak. Neopomenul vzpomenout atmosféru z roku 2018, kdy se v Novém Městě tísnilo na tribunách patnáct tisíc diváků. ,,Teď bych je spočítal na prstech jedný ruky. To byla taková kaňka, ale jak jsem říkal dřív, tohle bohužel je a asi ještě chvilku bude,“ poznamenal.

Úplně naposledy závodil Moravec v neděli ve štafetě dvojic společně s Lucií Charvátovou. Dojeli sedmnáctí.

Při své rozlučce byl naměkko. "Bylo by divné, kdyby to tak nebylo," neskrýval. Tak tak. Na běžkách a s flintou na zádech strávil kus života. A těch vzpomínek. V šestatřiceti se loučil Pan biatlonista. Klobouk dolů, co všechno dokázal.

Loučila se legenda. Díky Ondro!



Těch zážitků byla spousta. Národ ho miloval, tribuny svými výkony přiváděl do varu. Jeho stojky v hojných časech braly dech. Ondřej Moravec, nejlepší český biatlonista historie, se včera definitivně rozloučil s bohatou kariérou. Symbolicky v Novém Městě na Moravě. Jen škoda, že bez fanoušků, kteří by téhle legendě dozajista dlouhé minuty aplaudovali.



Osmnáct let ,,válel“ rodák z Ústí nad Orlicí mezi absolutní elitou. Z olympiád či mistrovství světa přivezl devět medailí! Další velké úspěchy přidal v závodech Světového poháru. Fanouškům v hledišti i u obrazovek nachystal skvělé zážitky. Také projevy po závodech měly svůj půvab. Za nic se neskrýval. Vždy mluvil na rovinu, bez výmluv. Kolikrát nešetřil sebekritikou. I za to zaslouží obdiv. Proto zůstane v srdcích nejen jako skvělý sportovec, ale i člověk. Stejně jako velikáni Björndalen či Fourcade i Moravec v neděli dojel do cílové rovinky. A podobně jako Nor či Francouz zanechal nesmazatelnou stopu.



Teď dostane přednost rodina, s níž žije v Letohradu. Ondro, díky za všechno!