Deštníky, pláštěnky, holinky. Velkou pardubickou zkrápí od úvodního dostihu déšť

Pardubice se probudily do deštivého počásí. Vzhledem k Velké pardubické se to zdá jako výsměch. Vždyť ve městě koní prakticky šest týdnů nepršelo. Až si pořadatelé nejslavnějšího dostihu posteskli, že je obrovské sucho a dráha je velmi tvrdá. Zatímco v sobotu, kdy víkendový program na pardubickém závodišti začal, donutilo počasí k lehké bundičce, tak neděle vyzývá k deštníkům, pláštěnkám i holinkám. Oragonizátoři Velké se tedy dočkali vytoužené vody z nebe těsně před mítinkem. A to je riziko, že by nemusel přijít plný dům… Diváky však změna klimatických podmínek neodrazuje. Do areálu proudí každou minuty desítky milovníků dostihového sportu.

