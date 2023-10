Fenomén. Tímto slovem lze označit vrchol dostihové sezony, kterým je Velká pardubická. Nejedná se pouze o sportovní ale ve velké míře také o společenskou akci. Do města koní se sjíždějí fanoušci jezdeckého sportu z celé republiky. Přímo z areálu dostihového závodiště může a podle zájmu to vypadá, že letošní 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, bude sledovat zhruba 30.000 nadšenců. Vstupenky mizí pod rukama a vždy je lepší být v místě dění, než sedět u televizní obrazovky…

Kam si lze koupit vstupenku na Velkou pardubickou. | Foto: Dostihový spolek Pardubice

Návštěvníci dostihového svátku mají možnost strávit celý den vestoje nebo vsedě. Vstupenky na stání zakoupené v online prodeji jsou za zvýhodněnou cenu. Sleva se týká všech typů vstupenek, včetně rodinného vstupného.

Zdroj: Youtube

Vstupenky k stání

Základní vstupné - online 400 Kč, na pokladně 500 Kč

Zlevněné vstupné do 18 let, pro studenty do 26 let, pro seniory 60 let a více - online 200 Kč, na pokladně 300 Kč

Zdarma děti do 10 let, ZTP, TP, ZTP/P

Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby plus až tři děti - online 1100 Kč, na pokladně 1200,- Kč

Parkování: letiště 300 Kč.

Vstupenky k sezení

Cena vstupenek k sezení se dle typu tribuny a připojených služeb pohybuje od 800 Kč

(konkrétní cena uvedena vždy při označení vybrané tribuny v prodejním systému) Kam si lze koupit vstupenku na Velkou pardubickou.Zdroj: Dostihový spolek Pardubice

V případě vstupenek k sezení pořadatelé nabízí různé varianty, včetně míst s cateringem:

A21 – základní catering, možnost dokoupení nápojů – MENU A21

A32 – nápojový balíček v loži a na A31 k dispozici sázky a catering – MENU

A33

A43 – plný catering v ceně vstupenky – MENU A43

B40 – plný catering v ceně vstupenky – MENU B40

Dostihový klub – plný catering v ceně vstupenky – MENU KLUB

Krytá místa: tribuna E – 1.- 6. řada, tribuna C – 5. – 9. řada

Nekrytá místa: tribuna C – 1. – 4. řada / tribuna D / tribuna F / tribuna K / tribuna G / tribuna H / tribuna I / tribuna E / tribuna J