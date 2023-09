Konec přihlášek. Takový byl čtvrtek 7. září, kdy se uzavřel seznam přihlášek do letošního ročníku Velké pardubické. Je na něm jednadvacet jmen včetně jednoho zájemce z Francie, dvou irských zástupců a celé řady domácích reprezentantů. Uzávěrka startovních listin je 27. září…

Zářijového mítinku se účastnila také dvojice koní z Irska – Alpha Male (ž. Marek Stromský) a Jet Fighter (ž. Petr Tůma). | Foto: Petr Šedivý

Nejvíce koní do letošního ročníku přihlásil moravský trenér Stanislav Popelka, a to hned trojici valachů – Imphala, Lombarginiho a Zatara.

„Přihlásili jsme koně, kteří mají odběhnuto a splnili kvalifikaci. Kromě nováčka Zatara mají s Velkou pardubickou už zkušenosti, u Zatara se uvidí jak s distanci. Ale kvalifikaci šel pěkně,“ říká trenér Popelka a hned se zamýšlí i nad jezdeckým obsazením. „To musíme ještě dořešit, aby si jezdec s koněm sedli. Ono je to těžké už u rámcových dostihů a tady to bude ještě obtížnější.“

Šance svých koní zatím ale Stanislav Popelka nechce odhadovat.

„Kromě prověřených vytrvalců a skokanů se vždycky vyklube nějaké překvapení. Určitě to bude těžký dostih. Všichni, kteří tam jsou, mají třídu a výkonnost. My půjdeme do dostihu se vší pokorou. Teď se nemůžeme ohlížet po konkurenci, ale musíme se soustředit hlavně sami na sebe, aby byli koně co nejlépe připraven,“ dodává trenér.

Dva koně přihlásila trenérka Hana Kabelková, která by měla mít v dostihu valacha Stara a také vítěze Velké pardubické z roku 2021 Talenta. Mezi adepty na start je také jediná klisna v poli Santa Klara, svěřenkyně Josefa Váni mladšího, který za stáj Scuderia Aichner SRL hlásí do Velké ještě svého druhého svěřence valacha Gap Pierjiho. Zatímco klisnu mohli pardubičtí dostihoví fanoušci vidět letos v červnu, Gap Pierji absolvoval kvalifikaci v září. Josef Váňa starší vysílá do dostihu dlouhého 6900 metrů jediného koně, a to vítěze druhé kvalifikace Lodgian Whistla. Vítězství ve Velké pardubické bude obhajovat Mr Spex ze stáje Lokotrans a uvidíme, zda se po zranění do jeho sedla vrátí žokej Lukáš Matuský.

Argano si spletl trénink se závodem a vyhrál závěrečnou kvalifikaci na Velkou

Je třeba zmínit i další vítěze kvalifikací. Na start by se mohl postavit jak Sacamiro, tak Argano. Ze Slovenska přicestují ostřílený valach Kaiserwalzer, Paris Eiffel a na poslední chvíli kvalifikovaný Royal Gino. Podstatně dál to bude mít do Pardubic valach, který tady ještě nestartoval. Ovšem velké zkušenosti z dostihů svěřenec trenéra Francoise Nicolla rozhodně má. Jde o francouzského hnědáka Polinuita, který vyhrál dostih seriálu Crystal Cup ve Waregemu a je na průběžném prvním místě tohoto žebříčku.

Poblíž hřebčína v Albertovci je od minulého týdne také dvojice irského trenéra Petera Mahera. Jak Alpha Male, tak Jet Fighter se v září představili v jednom z rámcových dostihů, a také jejich jména na seznamu přihlášek figurují.

„Velmi nás těší, že mezi těmi jednadvaceti přihlášenými je celá řada zkušených a prověřených českých koní, a to jak vítězové Velké pardubické, tak i šampioni kvalifikací Lodgian Whistle, Sacamiro a Argano. Velkým a vítaným překvapením je zástupce z Francie. Znám ho ze zahraničí, vyhrál v Belgii a uvidíme, jak se mu bude případně dařit u nás,“ komentuje přihlášky ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller.

„Jsem rád, že se sejde tuzemská špička a že po letech by mohla změřit své síly se zahraničím. A to nemluvím jen o francouzském zástupci, ale i o dvou koních stáje Scuderia Aichner nebo o irských koních, kteří se s naším závodištěm už seznámili.“

Startovní listiny 133. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou budou uzavřeny ve středu 27. září, kdy také budou slavnostně vylosována startovní čísla. Samotný dostih se poběží tradičně druhou říjnovou neděli, která letos vychází na datum 8. října.

(Kateřina Anna Nohavová)