Obhájce vítězství z roku 2020 Hegnus a dalších sedmnáct koní. To je obsazení hlavních rolí pro 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Kdo vyhraje slavný dostih? Vrchol víkendu začíná v 15.45 hodin.

Program - neděle 10. října

10:00 slavnostní zahájení

10:30 Stříbrná trofej – Cena pivovarů Staropramen

11:10 Cena společnosti VCES a.s. – Cena Laty Brandisové

11:50 Cena Kudy z nudy – Cena ČASCH

12:30 Pohár BICZ holding 2021

13:10 Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy

13:55 Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena Labe

14:40 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group

15:45 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana

Na startovní listině nechybí talentovaní zástupci nastupující generace, dlouholetí členové nejužší krosové špičky i trojice vítězů předchozích ročníků Velké pardubické. Kromě Hegnuse jde o svěřence trenéra Josefa Váni. No Time To Lose vyhrál v roce 2017, Theophilos potom o dva roky později.

Na startu bude i loni druhý Player. Před rokem třetího Vanduala pak na poslední chvíli vyřadily zdravotní komplikace. Ze Slovenska přicestuje trojice koní, mezi nimi i vítěz závěrečné kvalifikace Kaiserwalzer.

Celý nedělní program začíná na pardubickém závodišti již v 10.30 hodin.

131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou

startovní listina dostihu (6900 metrů, dotace tři miliony korun):

1 Vanesse (ž. Jordan Duchene/Fr., stáj Quartis-Zámecký Vrch), 2 Evžen (ž. Jaroslav Myška, Englicovi a Kulhánkovi), 3 Kaiserwalzer (am. Patrick W. Mullins/Ir., DS Millennium), 4 Casper (Daniel Vyhnálek, DS Pegas), 5 Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 6 Talent (ž. Pavel Složil, DS Kabelkovi), 7 Dulcar de Sivola (ž. Petr Tůma, DiJana Dobšice), 8 Mr Spex (ž. Jan Kratochvíl, Lokotrans), 9 Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov), 10 Hegnus (ž. Lukáš Matuský/SR, Ševců), 11 Paris Eiffel (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 12 Stretton (Jakub Kocman, Nýznerov), 13 Star (ž. Jaroslav Brečka, MPL Racing), 14 No Time To Lose (ž. Ondřej Velek, Paragan Horseboxes s.r.o.), 15 Mahe King (ž. Jan Faltejsek, Statek Blata Český ráj), 16 Beau Rochelais (Adam Čmiel, stáj Aldra Group – Habich), 17 Sztorm (ž. Sertaš Ferhanov/Bulh., Nýznerov), 18 Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha a.s.)