Nejvíce koní do dostihu posílá trenér Josef Váňa. Kromě dvou vítězů Velké pardubické No Time To Lose (ž. Ondřej Velek) a Theophila (ž. Josef Bartoš) bude na startu teprve šestiletý Mahe King. Do jeho sedla trenér angažoval velmi zkušeného žokeje a pětinásobného vítěze Velké pardubické Jana Faltejska.

„Vyhrát Velkou pardubickou může kdokoli. Kdybych dopředu věděl vítěze, zahrál bych si už teď,“ pousmál se při slavnostním losování Josef Váňa. „Pokud bude měkká dráha, vidím největší šance pro No Time To Lose. Pokud bude dráha tvrdší, mohl by to být Theophilos. Mahe King je moc mladý, ale distanci by měl zvládnout,“ popsal šance svých koní Josef Váňa.

V roli nováčka se mimo jiné představí sedmiletý Evžen (ž. Jaroslav Myška), který může být černým koněm dostihu. „Velká pardubická je dlouhý a těžký dostih. Fyzicky koně připravíte vždycky, roli ale hraje i psychika a pohoda. Snad nám tohle všechno letos vyjde,“ řekl jezdec Jaroslav Myška.

Losování se zúčastnil i žokej Jan Odložil. Ten bude v sedle jednoho ze svěřenců trenéra Stanislava Popelky. „Lombargini mě nadchl. Distance by neměla být problém a myslím, že pořadím můžeme zamíchat. Už studuji videa a snažím se na vše připravit,“ prozradil jezdec desetiletého hnědáka Odložil.

Obhajovat vítězství ve Velké bude Hegnus v sedle s žokejem Lukášem Matuským. Nedělní program v Pardubicích začne 10. října slavnostním zahájením už v 10 hodin. Samotná 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou odstartuje v 15:45 hodin.

Startovní listina 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou:

1. Vanesse (ž. Jordan Duchene/Fr., stáj Quartis-Zámecký Vrch), 2. Evžen (ž. Jaroslav Myška, Englicovi a Kulhánkovi), 3. Kaiserwalzer (am. Patrick W. Mullins/Ir., DS Millennium), 4. Casper (Daniel Vyhnálek, DS Pegas), 5. Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 6. Talent (ž. Pavel Složil, DS Kabelkovi), 7. Dulcar de Sivola (ž. Petr Tůma, DiJana Dobšice), 8. Mr Spex (ž. Jan Kratochvíl, Lokotrans), 9. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov), 10. Hegnus (ž. Lukáš Matuský/SR, Ševců), 11. Paris Eiffel (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 12. Stretton (Jakub Kocman, Nýznerov), 13. Star (ž. Jaroslav Brečka, MPL Racing), 14. No Time To Lose (ž. Ondřej Velek, Paragan Horseboxes s.r.o.), 15. Mahe King (ž. Jan Faltejsek, Statek Blata Český ráj), 16. Beau Rochelais (Adam Čmiel, stáj Aldra Group - Habich), 17. Sztorm (ž. Sertaš Ferhanov/Bulh., Nýznerov), 18. Lombargini (ž. Jan Odložil, EŽ Praha a.s.), 19. Vandual (ž. Romain Julliot/Fr., Vadual).