Hradecká výprava, která čítala dvacet členek ve věku 14 až 22 let, získala dva světové tituly a jedno 4. místo (sedmičlenná formace). Zlaté medaile děvčata vybojovala v nejstarší královské kategorii seniorky pódio a defilé pom-pom.

Šéfka Lions Academy: „Pokud bude mít někdo chuť to s námi zkusit a být součástí naší akademie, tak dveře máme otevřené pro každého – budeme se těšit.“

„Všechna dřina, úsilí a bojovnost stály za to. Rvaly jsme se srdcem jako lev, jsme lvice. Zároveň bylo vidět, že si to holky na taneční ploše moc užívají. Ačkoliv jsme se pilně připravovaly, takový úspěch jsme nečekaly. Jely jsme si to po covidové pauze především užít, navíc pro všechna děvčata to byla premiérová účast na MS. Úspěch tedy byl velkou a nečekanou třešničkou na dortu,“ řekla trenérka a hlavní vedoucí Natálie Víšková, která je zakladatelkou Lions Academy.

„Úspěch to nebyl ledajaký, holky startovaly i v královské kategorii seniorky pódio pom-pom, kde se už spoustu let nepodařilo dostat Českou republiku na nejvyšší možnou příčku. Když hrála česká hymna, nemohly jsme být pyšnější,“ dodala spokojená Víšková. Trenérka také vyzdvihla fakt, jak se celý tým dokáže vzájemně podpořit a namotivovat.