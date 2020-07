Pardubice se jako esportový tým představily již v přípravných zápasech. Nyní s posilou vstupují do poháru.

„Moje hostování je speciálně kvůli MOL eCupu, kde potřebujete reprezentovat nějaký tým. Spojili jsme se a dali to dohromady,“ vysvětluje pětadvacetiletý Sobocki, který je jedním ze základních stavebních kamenů FIFA sekce týmu Entropiq.

Sobocki si mimo jiné zahrál na Continental Cupu v Paříži ve FIFA 19, kam se probojoval díky titulu mistra ČR. V MOL eCupu nyní potká další konkurenty z české scény.

„Jak už to bývá, bude to hlavně Sparta, Plzeň, Teplice. Tyto týmy mají své zavedené týmy, tam bude asi největší konkurence,“ říká muž s přezdívkou Riijk.

Kluby z obou nejvyšších fotbalových soutěží mohly nominovat svého zástupce do hlavní fáze poháru. Zapojilo se jedenáct klubů z FORTUNA:LIGY a šest klubů z F:NL. Z profesionálních fotbalistů se do turnaje zapojí Vít Beneš (Sigma Olomouc) či Antonín Růsek (Zbrojovka Brno).

Riijk v pardubických barvách chce postoupit co nejdále. „Chtěl bych hrát co nejvýše, mít podobné ambice jako Pardubice ve druhé fotbalové lize. To bude cíl, abych se prokousal úvodními koly a dostal se na finálový turnaj,“ doplnil.

Sobocki je členem týmu Entropiq, jehož ambasadorem se nedávno stal bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer.

V prvním kole vyřazovací části dojde na souboj FK Pardubice - TJ Sokol Dobříč, který je na programu ve čtvrtek 2. července od 18 hodin. Sledovat ho můžete v přímém přenosu na www.twitch.tv/ecupcz.

Zdroj: Youtube