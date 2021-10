Areál Pardubického závodiště se v neděli otevírá už v 8 hodin, kdy v paddocku začne veterinární přejímka koní do 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. V 10 hodin se uskuteční slavnostní zahajovací ceremoniál, o půl hodiny později odstartuje první z osmi dostihů. Tzigane du Berlais budou mít diváci možnost opět vidět krátce po půl čtvrté – v 15:45 odstartuje 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou.

„Mám velkou radost, že Tzigane du Berlais bude tím, kdo zavede koně do Velké pardubické. Udělá si výlet ze Zbraslavic, kde aktuálně je. Letos není v tréninku, ale možná se na dráhu ještě vrátí,“ prozradil jeho majitel Jiří Charvát.

V minulosti koně na slavnostní přehlídku přiváděli už například Sagar, Peruán nebo Orphee des Blins. Letos to bude hvězda roku 2018 Tzigane du Berlais. Ten svůj první start ve Velké pardubické hned proměnil ve vítězství. O rok později sice upadl na Taxisu, v roce 2020 se ale vrátil na dotované místo. Se svým stálým jezdcem, žokejem Janem Faltejskem, se umístili na pátém místě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.