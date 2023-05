Hned sedm koní si o víkendu vybojovalo vstupenku na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. V první kvalifikaci na vrchol dostihové sezony zazářil především sedmiletý ryzák Chelmsford, kterého pro žokeje Jana Kratochvíla připravil trenér Josef Váňa.

První kvalifikaci na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou vyhrál Chelmsford s žokejem Janem Kratochvílem. | Foto: Dostihový spolek Pardubice

Okruh favoritů se po škrtech favorizovaného Evžena, který nečekaně odešel do „důchodu“, a loňského vítěze Velké pardubické Mr Spexe zúžil zejména na Chelmsforda a Playera. Zatímco první jmenovaný je v takovém dostihu nováčkem, Player patří ke zkušeným účastníkům Velké pardubické. Dopředu se ale nikomu nechtělo, tempo bylo pomalé a tak se na špici tak trochu shodou okolností dostal slovenský zástupce Paris Eiffel (ž. Cagáň).

Hned na druhé překážce, živém plotu s příkopem, udělal chybu nepozorný Lombargini a žokej Jan Faltejsek se ze sedla dvanáctiletého valacha poroučel k zemi. Bohužel tento volný hnědák bez jezdce pokračoval s polem koní až k Irské lavici, kde vyšachoval ze hry Playera s žokejem Marcelem Novákem v sedle.

Problémy zde měl i Paris Eiffel, který je ale ustál a chvíli trvalo, než se znovu dopracoval blíže k čelu. A tak se na špici 5800 metrů dlouhého dostihu usadil žokej Jan Kratochvíl s Chelmsfordem. Za nimi cválal aktivní Godfrey (Vyhnálek), dále pak String (ž. Stromský).

Před Velkým anglickým skokem se na třetí místo posunul Argano (ž. Liška). Čelo však stále držel Chelmsford a na tom se nic nezměnilo až do cíle. Ryzák měl dost sil a s vítězstvím neměl sebemenší problémy. Nezměnilo se ani pořadí na druhém a třetím místě, za druhým Godfreyem doběhl Argano a za nimi pak oba slovenští reprezentanti Kaiserwalzer (ž. Brečka) a Paris Eiffel. Mimo dotovaná místa doběhl String a Dulcar de Sivola (Borč), oba ale stihli dokončit dostih s odstupem maximálně 20 vteřin za časem vítěze a splnit tak nová pravidla kvalifikace.

„Přáli jsme si, aby tempo udával Player, ale po tom, co se stalo na Irské lavici bylo jasné, že Chelmsford bude muset vodit. Ukázal nám, že 5800 metrů zvládne a Velká pardubická se tak zdá logickým krokem,” řekl majitel vítězného Chelmsforda Rudolf Javořík.

Ve dvojkové Ceně společnosti Tipsport nadchl pardubické publikum nový nákup Jiřího Trávníčka Quart De Garde (ž. Faltejsek). Osmiletý hnědý valach lehce triumfoval v nejkratším překážkovém dostihu, ačkoli krosy nikdy předtím neběhal. Jeho žokej Jan Faltejsek nechal tempo diktovat známé tempaře Lianela (ž. Myška) a King´s Shillinga (ž. Stromský) a cválal v koních. Teprve v cílové rovině převzal vedení a mohutným závěrem s osmiletým hnědákem zvítězil.

„Nemám do Pardubic starší koně. Tohoto jsem pořídil jako průměrného na dražbě. Je těžko jezditelný a moc jsem stál o to, aby si na něj sedl Honza Faltejsek. I proto šel tento dostih, a ne delší. Čekali jsem, až bude Honza volný a jsem moc rád, že ho pardubickým závodištěm provedl zrovna on. Distanci mu do budoucna určitě prodloužíme,” řekl na konto možná nové překážkově hvězdy stáje DS Pegas majitel Jiří Trávníček.

V Ceně hipodromu Most se dařilo novopečenému žokeji Jakubu Kocmanovi, který porazil výborně jdoucí klisnu Jacqueline (ž. Faltejsek) s polobratrem Lodgian Whistla Lastienem. „První proutky, které si zkusil v Pardubicích, mu pomohly. My jsme ale věděli, že bude silnější na delší distanci. Je to velký a těžký kůň, musí se v dostihu rozkoukat a v závěru je schopný to rychle seběhnout domů,” řekl asistent vítězné trenérky Vladimír Lempochner.

Výrokem lehce ohodnotili rozhodčí vítězku Poháru BICZ holding. Stala se jí Westernerka (ž. Kratochvíl), která se s velkým elánem přihnala do cílového oblouku, skvěle překonala poslední překážku a uháněla do cíle. Naposledy se přitom zástupkyně tréninkové centrály Vocáskových představila na skocích v roce 2020.

„Byla zraněná, zašlápla si nohu, pak to tréninkově nebylo ono. Letos jsme ji nechali rozběhnout na rovinách, ale ona je výborná skokanka, měla by chodit velké překážkové dostihy,” řekl asistent trenérky František Vocásek.

Rodina Vocáskových se těšila také z vítězství Dragon Arrowa v Ceně společnosti Explosia a.s., kterého chtěli původně kvůli zdravotní indispozici žokeje Jana Kratochvíla škrtnout, ovšem pak na valacha sehnali Vocáskovi náhradu v podobě žokeje Jakuba Kocmana, který dodržel ordre být schovaný a pak spěchat domů. A to znamenalo vítězství.

K vítězství měli Vocáskovi dobře nakročeno také v Ceně Služeb města Pardubic. Šňůru pěti vítězství ale valachovi Naardenovi překazil Irreverencieux (ž. Odložil), který ukázal co umí, když je zdravý. „Je to moc dobrý kůň, pokud mu přeje zdraví. Děkuju Honzovi Odložilovi, jaký mu udělal dostih,” řekl vítězný trenér Luboš Urbánek.

V Ceně skupiny Protecton pro čtyřleté koně se prosadil favorit Fort Medoc (ž. Faltejsek), který musel v cíli odrážet útok Sardinie (ž. Odložil). Valach ale ukázal, že až získá jistotu a rutinu na skocích, bude v Pardubicích patřit vždycky k favoritům. Dostih poznamenala hromadná kolize na Poplerově skoku. „Já ho skočím sám, není to těžký skok, ale pro čtyřleté koně těžký je. Proto se tam tak chybovalo. A nedivím se, tento kurz je pro začátečníky na těžkých skocích až moc náročný,” komentoval dostih vítězný žokej Jan Faltejsek.

(Kateřina Anna Nohavová)