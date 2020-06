Začátek dostihové sezony na pardubickém závodišti se blíží. Již příští sobotu je na programu Zahajovací dostihový den. Navrženy už jsou i termíny pro tradiční kvalifikace na Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Tyto čtyři mítinky se budou konat během dvou prázdninových měsíců. Pandemie koronaviru pochopitelně měnila tradiční dostihové pořádky. „Vstupují do toho i zahraniční závodiště, proto jsme hledali takové termíny, abychom mohli pozvat co nejvíce koní a jezdců,“ řekl Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku.

Jeho zástupci po konzultacích s Českou asociací steeplechase předložili ke schválení Jockey Clubu ČR novou termínovou listinu letošní sezony. Schválen je termín pro úvodní kvalifikaci, která se uskuteční 4. července. Pro další díl je navržen 25. červenec, ostatní akce by se měly konat podle původního kalendáře. Třetí a čtvrté kvalifikace mají rezervovány termíny 8. a 29. srpna.

„Máme tady mimořádnou situaci, kterou jsme diskutovali se zástupci největších dostihových stájí. Usnesli jsme se na tom, že je to zvládnutelné, pokud chceme dodržet druhou říjnovou neděli jako termín pro Velkou pardubickou,“ dodal Müller.

Dostihový spolek, stále řeší počet diváků, který by se mohl do areálu dostat. „Žádali jsme ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygieničku o výjimku či možnost rozdělení areálu do oddělených sektorů, abychom byli schopni nabídnout zážitek z prvních dostihů sezony co nejširšímu publiku,“ poznamenal Müller.

Pokud bude žádosti vyhověno, může mít vliv již na Zahajovací dostihový den, který se koná v sobotu 20. června. V programu odložené premiéry této sezony bude celkem 8 dostihů.