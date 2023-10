Pardubice mají v sobě silný dostihový magnet. Přitáhly i Cenu zimní královny

Pořadatelé z Dostihového spolku Pardubice si mohou připsat další cenný zářez na pažbě. Do kalendáře své letošní sezony přidali novinku v podobě Ceny zimní královny. Jedná se o prestižní rovinový dostih pro dvouleté klisny. Na pardubické dráze se poběží sice poprvé, ovšem jeho tradice sahá až do osmdesátých let minulého století. V sobotu 7. října se poběží její již 42. ročník. Vstupenky na „zimní“ královnu“ ale i její slavnější a hlavně starší kolegyni Velkou pardubickou jsou v prodeji jak online, tak na místě v pokladnách závodiště.

Cena zimní královny se poslední léta jezdila v Karlových Varech. Teď se však přesouvá na závodiště v Pardubicích. | Foto: Marcela Kozová