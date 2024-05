Pokud chcete se svým psem zažít jedinečný zážitek plný adrenalinu, závodění a skvělé atmosféry, pak si nenechte ujít GLADIATOR RACE DOG. Ten se koná tuto neděli 26. května v areálu motokrosu v Holicích a je určen pro tým, který tvoří člověk a pes. Největší český seriál překážkových závodů nabídne tříkilometrovou trať s patnácti překážkami od silových, technických, balančních až po vodní. Účastnit se mohou jak zkušení závodníci, tak i začátečníci, kteří si chtějí svoje schopnosti jen vyzkoušet.

Gladiators Race Dog. | Foto: Fitmin

Skvělou atmosféru si návštěvníci užijí i mimo závodiště, kde bude připravena Fitmin zóna s Pestaurací.

„Gladiator Race Dog je pro nás přesně tou aktivitou, ve které vidíme smysl. Radost z pohybu a prožívání společných zážitků se psem je to, v co věříme a co se snažíme dlouhodobě podporovat,“ říká marketingová manažerka Anežka Petrů a k programu dodává: „Na těchto závodech je skvělé, že jsou nejen pro vrcholové sportovce, ale zároveň i pro každého, kdo si chce něco takového vyzkoušet. Užijete si zábavu se svým psem v komunitě lidí, kteří přemýšlí podobně jako vy. A z vlastní zkušenosti ve Fitminu víme, že bez ohledu na to, jaký podá závodník výkon, je tento typ závodu skutečným zážitkem.“

Gladiators Race Dog.Zdroj: FitminUpravená trasa hlavního závodu pro novodobé gladiátory doprovázené jejich věrnými psy slibuje originální překážky. Závod je rozdělen do dvou kategorií podle věku a pohlaví závodníka a váhy psa.

Kategorie RACE je určená pro všechny, kteří si chtějí naplno zazávodit. Závodník musí absolvovat celou trasu a všechny překážky. V případě nesplnění některých překážek je vždy připraven hendikep v podobě náhradního úkolu (např. plazení, běh, nošení břemene). Opakovat překážku více pokusy lze pouze u vybraných překážek (označeno cedulí RETRY).

Kategorie FUN je určena pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet překážkový závod se psem. Účastníci této kategorie nejsou povinni absolvovat všechny překážky a hendikepy. Pokud překážku nejsou schopni zdolat nebo ji nechtějí absolvovat, mohou pokračovat dál po trase závodu. Všechny překážky lze zkoušet opakovaně. Tato kategorie nemá měřený čas a účastnící ho absolvují s nátepníkem na ruce, který jim garantuje možnost vynechat jakoukoli překážku. Nevyhlašují se výsledky a závodník v cíli obdrží medaili za účast. Věkový limit je od 13 let.

Generálním partnerem závodů Gladiator Race Dog je česká značka krmiv Fitmin.

Program v Holicích začíná v 8:30, hlavní závod RACE vypukne půl hodiny po poledni.

Bližší info:

https://gladiatorrace.cz/dog/holice