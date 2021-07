Seriál závodů, který rozhodne o letošním mistru světa na dlouhé ploché dráze, byl zahájen ve Francii. Závodem, který končil až po půlnoci. „Vzhledem k problémům s deštivým počasím, které se významně podepsalo na stavu závodní dráhy, nakonec skončil krátce před druhou hodinou ranní. Tuto zcela netypickou prodlouženou noc, ve které na dráze po většinu času dominovaly spíše traktory a těžká technika, zvládl Hynek Štichauer skvěle,“ řekl Petr Moravec, šéf české komise ploché dráhy.

Český plošinář se dokázal vyrovnat s těžkou drahou, vyhrál své tři úvodní jízdy a dal základ přímému postupu do finálové jízdy závodu. „V této jízdě sice obsadil jinak nepopulární čtvrté místo, ale je to zcela určitě velmi dobrý základ do dalších soubojů o světový titul,“ dodal Moravec.

Závod vyhrál domácí Dimitri Berge startující na divokou kartu, za ním byla nizozemská dvojice Romano Hummel a Theo Pijper. Pátý byl za Štichaurem známý Brit Chris Harris.

Druhý český zástupce Josef Franc, jeden z nejzkušenějších jezdců finálového pole, zažil nepovedený závod. Třikrát jízdu nedokončil a nakonec byl klasifikován na šestnáctém místě.

Seriál mistrovství světa pokračuje na konci srpna v polském Rzeszowe a vyvrcholí v září ve francouzském Morizes a německém Herxhaimu.

Ještě než bude rozhodnuto o vítězi mistrovství světa, čeká světovou elitu této disciplíny závod Challenge. Ten se uskuteční 22. srpna v Pardubicích, kde se bude na netradiční dráze bojovat o místa v šampionátu této disciplíny roku 2022.