Družstvo můžu hrající nejvyšší soutěž, se připravovalo třikrát týdně. Vždy v úterý a ve čtvrtek probíhaly běžecké a posilovací tréninky. Následně v neděli hodinové běhání. Pro zpestření si hráči Přelouče sáhli i na míč, když mohli zavítat do místní haly. Dlouhá příprava byla zakončena na čtyřdenním soustředění v Chotěboři.

V sezoně se ragbisté Přelouče třikrát představí na domácím hřišti. Zároveň se budou tradičně konat dětské turnaje a utkání juniorů. První zápas odehrají Přeloučané v sobotu 5. 3. od 14:00 na půdě domácích ragbistů z RC Říčan.

Rozpis mužů v Extralize:

5.3.2022 - RC Mountfield Říčany vs. RC Přelouč

12.3.2022 - RC Přelouč vs. RC Praga Praha

19.3.2022 - JIMI RC Vyškov vs. RC Přelouč

2.4.2022 - RC Přelouč vs. RC Slavia Praha

9.4.2022 – RC Tatra Smíchov vs. RC Přelouč

15.4.2022 – RC Přelouč vs. RC Dragon Brno

30.4.2022 – RC Sparta Praha vs. RC Přelouč

Rozpis mládeže:

27.3.2022 U14 RC Přelouč/Babice vs. AMMOR, 2.4.2022 U16 RC Přelouč/Babice vs. RC Zlín, 3.4.2022 U12 – 7.RT Olymp Praha, U10 -7.RT Sedlčany, U8 -6.RT Tatra Smíchov 9.4.2022 U12 – turnaj PYRF Petrovice, , U10 -turnaj PYRF Tatra Smíchov, U8 -turnaj PYRF Praga Praha 24.4.2022 U14 RC Přelouč/Babice vs. SMH Ostrava, U12 – 8.RT Rakovník, U10 -8.RT Iuridica Praha, U8 -7.RT Sparta Praha 1.5.2022 U12 -9.RT Sparta Praha, , U10 -9.RT Říčany, U8 -8. RT Iuridica Praha 8.5.2022 U8/U10 – Dragon Cup Brno 15.5.2022 U12 -10.RT Babice, U10 -10.RT Plzeň, U8 -9.RT Přelouč 22.5.2022 U12 -11.RT Přelouč, U10 -11.RT Sparta Praha, U8 -10.RT Tatra Smíchov 29.5.2022 U12 -12.RT Iuridica Praha, U10 -12.RT Přelouč, U8 -11.RT Babice 12.6.2022 U8/U10 -Havran Cup Kralupy