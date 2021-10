Od roku 2018 zná Zlatá přilba jen jednoho vítěze. Loni završil australský jezdec Jason Doyle zlatý hattrick. Napodobil tak i svého krajana Adamse, jenž vyhrál třikrát v řadě v letech 1999-2001. Nyní ho může navíc překonat. Obhájce triumfu nebude v neděli na stadionu ve Svítkově chybět.

Australan Doyle může zaútočit v Pardubicích na čtvrté vítězství v řadě. „O start na Zlaté přilbě je velký zájem, i když se jede ještě v sobotu v Polsku Grand Prix. Doyle pojede taky, těší se už od května,“ řekl Evžen Erban, ředitel závodu.

Po specifickém minulém ročníku, do kterého promluvila koronavirová opatření, se slavný závod vrací do obvyklého režimu. Na startovní listině bude opět 36 závodníků. A na tribuny stadionu se vrátí diváci ve větším počtu. „Jsem rád, že se i loňská Přilba odjela, ale letos už to bude zase pořádný závod, jak jsou všichni zvyklí,“ těší se Hynek Štichauer.

Program pardubického víkendu:

Sobota 2. října od 13.00

47. Zlatá stuha juniorů + Mistrovství světa Flat track

Neděle 3. října od 12.00

73. Zlatá přilba města Pardubic

(plochodrážní stadion Pardubice)

Jezdec pardubického klubu skončil před rokem desátý. „Bude to těžší, konkurence je větší. Teď jsem měl dobrý závod v Březolupech, což mě nakoplo. Přilbu si půjdu užít a dám do toho všechno,“ prohlásil jeden z pěti Čechů na startu letošního ročníku.

Chybět naopak bude vítěz z roku 2017 Václav Milík, jenž má klubové povinnosti v Polsku. Zdravotní potíže na start nepustí Kvěcha, Macka nebo Krčmáře.

Do Pardubic ovšem zavítá zvučná zahraniční konkurence. Představí se účastníci elitního seriálu Grand Prix nebo i jezdci, kteří už Zlatou přilbu vyhráli. Bitva o trofej, kterou pro nejstarší pravidelně se konající závod na světě připravil opět klenotník Pavel Lejhanec, začíná v neděli v pravé poledne.

Už v sobotu odpoledne je v Pardubicích na programu Zlatá stuha juniorů, kterou ještě doprovodí závod mistrovství světa ve Flat tracku.

73. Zlatá přilba města Pardubic - startovní listina:

1 Jason Doyle, 2 Max Fricke, 3 Chris Holder, 4 Jack Holder, 5 Brady Kurtz (všichni Austrálie), 6 Daniel Gappmeier (Rakousko), 7 dodatečně, 8 Lasse Bjerre, 9 Niels Kristian Iversen, 10 Anders Thomsen (všichni Dánsko), 11 Timo Lahti (Finsko), 12 Adam Ellis, 13 Chris Harris (oba Velká Británie), 14 Max Dilger, 15 Lukas Fienhage, 16 Kevin Wölbert (všichni Německo), 17 Norbert Magosi (Maďarsko), 18 Michele Paco Castagna, 19 Filipe Nicolas Covatti, 20 Nicolas Vincentin (všichni Itálie), 21 Francis Gusts (Lotyšsko), 22 Patryk Dudek, 23 Rune Holta, 24 Jakub Jamróg, 25 Bartosz Smektala (všichni Polsko), 26 Denis Štojs, 27 Matej Žagar (oba Slovinsko), 28 dodatečně, 29 Pontus Aspgren (Švédsko), 30 Luke Becker (USA), 31 Steven Goret (Francie) 32 Josef Franc, 33 Petr Chlupáč, 34 Daniel Klíma, 35 Ondřej Smetana, 36 Hynek Štichauer, R Jaroslav Petrák.